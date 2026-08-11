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CLOB: VanEck AA-BB CLO ETF
Курс CLOB за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.23, а максимальная — 50.39.
Следите за динамикой VanEck AA-BB CLO ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CLOB сегодня?
VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) сегодня оценивается на уровне 50.26. Инструмент торгуется в пределах 50.23 - 50.39, вчерашнее закрытие составило 50.28, а торговый объем достиг 125. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CLOB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck AA-BB CLO ETF?
VanEck AA-BB CLO ETF в настоящее время оценивается в 50.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.71% и USD. Отслеживайте движения CLOB на графике в реальном времени.
Как купить акции CLOB?
Вы можете купить акции VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) по текущей цене 50.26. Ордера обычно размещаются около 50.26 или 50.56, тогда как 125 и -0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CLOB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CLOB?
Инвестирование в VanEck AA-BB CLO ETF предполагает учет годового диапазона 49.28 - 51.00 и текущей цены 50.26. Многие сравнивают 0.02% и 0.06% перед размещением ордеров на 50.26 или 50.56. Изучайте ежедневные изменения цены CLOB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VanEck AA-BB CLO ETF?
Самая высокая цена VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) за последний год составила 51.00. Акции заметно колебались в пределах 49.28 - 51.00, сравнение с 50.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck AA-BB CLO ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VanEck AA-BB CLO ETF?
Самая низкая цена VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) за год составила 49.28. Сравнение с текущими 50.26 и 49.28 - 51.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CLOB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CLOB?
В прошлом VanEck AA-BB CLO ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.28 и -0.71% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.28
- Open
- 50.39
- Bid
- 50.26
- Ask
- 50.56
- Low
- 50.23
- High
- 50.39
- Объем
- 125
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 0.02%
- 6-месячное изменение
- 0.06%
- Годовое изменение
- -0.71%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%