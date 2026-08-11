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CLOB: VanEck AA-BB CLO ETF

50.26 USD 0.02 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CLOB за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.23, а максимальная — 50.39.

Следите за динамикой VanEck AA-BB CLO ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CLOB сегодня?

VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) сегодня оценивается на уровне 50.26. Инструмент торгуется в пределах 50.23 - 50.39, вчерашнее закрытие составило 50.28, а торговый объем достиг 125. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CLOB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck AA-BB CLO ETF?

VanEck AA-BB CLO ETF в настоящее время оценивается в 50.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.71% и USD. Отслеживайте движения CLOB на графике в реальном времени.

Как купить акции CLOB?

Вы можете купить акции VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) по текущей цене 50.26. Ордера обычно размещаются около 50.26 или 50.56, тогда как 125 и -0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CLOB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CLOB?

Инвестирование в VanEck AA-BB CLO ETF предполагает учет годового диапазона 49.28 - 51.00 и текущей цены 50.26. Многие сравнивают 0.02% и 0.06% перед размещением ордеров на 50.26 или 50.56. Изучайте ежедневные изменения цены CLOB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VanEck AA-BB CLO ETF?

Самая высокая цена VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) за последний год составила 51.00. Акции заметно колебались в пределах 49.28 - 51.00, сравнение с 50.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck AA-BB CLO ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VanEck AA-BB CLO ETF?

Самая низкая цена VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) за год составила 49.28. Сравнение с текущими 50.26 и 49.28 - 51.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CLOB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CLOB?

В прошлом VanEck AA-BB CLO ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.28 и -0.71% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.23 50.39
Годовой диапазон
49.28 51.00
Предыдущее закрытие
50.28
Open
50.39
Bid
50.26
Ask
50.56
Low
50.23
High
50.39
Объем
125
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
0.02%
6-месячное изменение
0.06%
Годовое изменение
-0.71%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%