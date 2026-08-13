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CLOB: VanEck AA-BB CLO ETF

50.32 USD 0.06 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CLOB汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点50.22和高点50.32进行交易。

关注VanEck AA-BB CLO ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CLOB股票今天的价格是多少？

VanEck AA-BB CLO ETF股票今天的定价为50.32。它在50.22 - 50.32范围内交易，昨天的收盘价为50.26，交易量达到11。CLOB的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck AA-BB CLO ETF股票是否支付股息？

VanEck AA-BB CLO ETF目前的价值为50.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.59%和USD。实时查看图表以跟踪CLOB走势。

如何购买CLOB股票？

您可以以50.32的当前价格购买VanEck AA-BB CLO ETF股票。订单通常设置在50.32或50.62附近，而11和0.20%显示市场活动。立即关注CLOB的实时图表更新。

如何投资CLOB股票？

投资VanEck AA-BB CLO ETF需要考虑年度范围49.28 - 51.00和当前价格50.32。许多人在以50.32或50.62下订单之前，会比较0.14%和。实时查看CLOB价格图表，了解每日变化。

VanEck AA-BB CLO ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VanEck AA-BB CLO ETF的最高价格是51.00。在49.28 - 51.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck AA-BB CLO ETF的绩效。

VanEck AA-BB CLO ETF股票的最低价格是多少？

VanEck AA-BB CLO ETF（CLOB）的最低价格为49.28。将其与当前的50.32和49.28 - 51.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CLOB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CLOB股票是什么时候拆分的？

VanEck AA-BB CLO ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.26和-0.59%中可见。

日范围
50.22 50.32
年范围
49.28 51.00
前一天收盘价
50.26
开盘价
50.22
卖价
50.32
买价
50.62
最低价
50.22
最高价
50.32
交易量
11
日变化
0.12%
月变化
0.14%
6个月变化
0.18%
年变化
-0.59%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%