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CIFU: T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF
Курс CIFU за сегодня изменился на -9.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.01, а максимальная — 12.63.
Следите за динамикой T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CIFU сегодня?
T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) сегодня оценивается на уровне 11.22. Инструмент торгуется в пределах 11.01 - 12.63, вчерашнее закрытие составило 12.45, а торговый объем достиг 1008. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CIFU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF?
T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF в настоящее время оценивается в 11.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -54.46% и USD. Отслеживайте движения CIFU на графике в реальном времени.
Как купить акции CIFU?
Вы можете купить акции T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) по текущей цене 11.22. Ордера обычно размещаются около 11.22 или 11.52, тогда как 1008 и -11.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CIFU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CIFU?
Инвестирование в T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF предполагает учет годового диапазона 9.99 - 50.77 и текущей цены 11.22. Многие сравнивают -44.21% и -38.99% перед размещением ордеров на 11.22 или 11.52. Изучайте ежедневные изменения цены CIFU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF?
Самая высокая цена T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) за последний год составила 50.77. Акции заметно колебались в пределах 9.99 - 50.77, сравнение с 12.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF?
Самая низкая цена T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) за год составила 9.99. Сравнение с текущими 11.22 и 9.99 - 50.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CIFU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CIFU?
В прошлом T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.45 и -54.46% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.45
- Open
- 12.63
- Bid
- 11.22
- Ask
- 11.52
- Low
- 11.01
- High
- 12.63
- Объем
- 1.008 K
- Дневное изменение
- -9.88%
- Месячное изменение
- -44.21%
- 6-месячное изменение
- -38.99%
- Годовое изменение
- -54.46%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%