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CIFU: T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF

11.22 USD 1.23 (9.88%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CIFU за сегодня изменился на -9.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.01, а максимальная — 12.63.

Следите за динамикой T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CIFU сегодня?

T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) сегодня оценивается на уровне 11.22. Инструмент торгуется в пределах 11.01 - 12.63, вчерашнее закрытие составило 12.45, а торговый объем достиг 1008. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CIFU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF?

T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF в настоящее время оценивается в 11.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -54.46% и USD. Отслеживайте движения CIFU на графике в реальном времени.

Как купить акции CIFU?

Вы можете купить акции T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) по текущей цене 11.22. Ордера обычно размещаются около 11.22 или 11.52, тогда как 1008 и -11.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CIFU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CIFU?

Инвестирование в T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF предполагает учет годового диапазона 9.99 - 50.77 и текущей цены 11.22. Многие сравнивают -44.21% и -38.99% перед размещением ордеров на 11.22 или 11.52. Изучайте ежедневные изменения цены CIFU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF?

Самая высокая цена T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) за последний год составила 50.77. Акции заметно колебались в пределах 9.99 - 50.77, сравнение с 12.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF?

Самая низкая цена T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) за год составила 9.99. Сравнение с текущими 11.22 и 9.99 - 50.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CIFU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CIFU?

В прошлом T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.45 и -54.46% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.01 12.63
Годовой диапазон
9.99 50.77
Предыдущее закрытие
12.45
Open
12.63
Bid
11.22
Ask
11.52
Low
11.01
High
12.63
Объем
1.008 K
Дневное изменение
-9.88%
Месячное изменение
-44.21%
6-месячное изменение
-38.99%
Годовое изменение
-54.46%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%