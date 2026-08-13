报价部分
货币 / CIFU
回到股票

CIFU: T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF

12.37 USD 1.15 (10.25%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CIFU汇率已更改10.25%。当日，交易品种以低点12.17和高点13.76进行交易。

关注T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CIFU股票今天的价格是多少？

T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF股票今天的定价为12.37。它在12.17 - 13.76范围内交易，昨天的收盘价为11.22，交易量达到714。CIFU的实时价格图表显示了这些更新。

T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF股票是否支付股息？

T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF目前的价值为12.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-49.80%和USD。实时查看图表以跟踪CIFU走势。

如何购买CIFU股票？

您可以以12.37的当前价格购买T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF股票。订单通常设置在12.37或12.67附近，而714和0.81%显示市场活动。立即关注CIFU的实时图表更新。

如何投资CIFU股票？

投资T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF需要考虑年度范围9.99 - 50.77和当前价格12.37。许多人在以12.37或12.67下订单之前，会比较-38.49%和。实时查看CIFU价格图表，了解每日变化。

T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF的最高价格是50.77。在9.99 - 50.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF的绩效。

T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF股票的最低价格是多少？

T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF（CIFU）的最低价格为9.99。将其与当前的12.37和9.99 - 50.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CIFU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CIFU股票是什么时候拆分的？

T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.22和-49.80%中可见。

日范围
12.17 13.76
年范围
9.99 50.77
前一天收盘价
11.22
开盘价
12.27
卖价
12.37
买价
12.67
最低价
12.17
最高价
13.76
交易量
714
日变化
10.25%
月变化
-38.49%
6个月变化
-32.74%
年变化
-49.80%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%