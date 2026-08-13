CIFU股票今天的价格是多少？ T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF股票今天的定价为12.37。它在12.17 - 13.76范围内交易，昨天的收盘价为11.22，交易量达到714。CIFU的实时价格图表显示了这些更新。

T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF股票是否支付股息？ T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF目前的价值为12.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-49.80%和USD。实时查看图表以跟踪CIFU走势。

如何购买CIFU股票？ 您可以以12.37的当前价格购买T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF股票。订单通常设置在12.37或12.67附近，而714和0.81%显示市场活动。立即关注CIFU的实时图表更新。

如何投资CIFU股票？ 投资T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF需要考虑年度范围9.99 - 50.77和当前价格12.37。许多人在以12.37或12.67下订单之前，会比较-38.49%和。实时查看CIFU价格图表，了解每日变化。

T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF的最高价格是50.77。在9.99 - 50.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF的绩效。

T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF股票的最低价格是多少？ T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF（CIFU）的最低价格为9.99。将其与当前的12.37和9.99 - 50.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CIFU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。