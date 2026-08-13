CIFU: T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF
今日CIFU汇率已更改10.25%。当日，交易品种以低点12.17和高点13.76进行交易。
关注T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
CIFU股票今天的价格是多少？
T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF股票今天的定价为12.37。它在12.17 - 13.76范围内交易，昨天的收盘价为11.22，交易量达到714。CIFU的实时价格图表显示了这些更新。
T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF股票是否支付股息？
T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF目前的价值为12.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-49.80%和USD。实时查看图表以跟踪CIFU走势。
如何购买CIFU股票？
您可以以12.37的当前价格购买T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF股票。订单通常设置在12.37或12.67附近，而714和0.81%显示市场活动。立即关注CIFU的实时图表更新。
如何投资CIFU股票？
投资T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF需要考虑年度范围9.99 - 50.77和当前价格12.37。许多人在以12.37或12.67下订单之前，会比较-38.49%和。实时查看CIFU价格图表，了解每日变化。
T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF的最高价格是50.77。在9.99 - 50.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF的绩效。
T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF股票的最低价格是多少？
T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF（CIFU）的最低价格为9.99。将其与当前的12.37和9.99 - 50.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CIFU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CIFU股票是什么时候拆分的？
T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.22和-49.80%中可见。
- 前一天收盘价
- 11.22
- 开盘价
- 12.27
- 卖价
- 12.37
- 买价
- 12.67
- 最低价
- 12.17
- 最高价
- 13.76
- 交易量
- 714
- 日变化
- 10.25%
- 月变化
- -38.49%
- 6个月变化
- -32.74%
- 年变化
- -49.80%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%