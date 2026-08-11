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CGMM: Share Class

33.03 USD 0.11 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CGMM за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.01, а максимальная — 33.15.

Следите за динамикой Share Class. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CGMM сегодня?

Share Class (CGMM) сегодня оценивается на уровне 33.03. Инструмент торгуется в пределах 33.01 - 33.15, вчерашнее закрытие составило 33.14, а торговый объем достиг 1019. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CGMM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Share Class?

Share Class в настоящее время оценивается в 33.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.07% и USD. Отслеживайте движения CGMM на графике в реальном времени.

Как купить акции CGMM?

Вы можете купить акции Share Class (CGMM) по текущей цене 33.03. Ордера обычно размещаются около 33.03 или 33.33, тогда как 1019 и -0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CGMM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CGMM?

Инвестирование в Share Class предполагает учет годового диапазона 28.30 - 33.25 и текущей цены 33.03. Многие сравнивают 3.06% и 6.45% перед размещением ордеров на 33.03 или 33.33. Изучайте ежедневные изменения цены CGMM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Share Class?

Самая высокая цена Share Class (CGMM) за последний год составила 33.25. Акции заметно колебались в пределах 28.30 - 33.25, сравнение с 33.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Share Class на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Share Class?

Самая низкая цена Share Class (CGMM) за год составила 28.30. Сравнение с текущими 33.03 и 28.30 - 33.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CGMM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CGMM?

В прошлом Share Class проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.14 и 6.07% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.01 33.15
Годовой диапазон
28.30 33.25
Предыдущее закрытие
33.14
Open
33.11
Bid
33.03
Ask
33.33
Low
33.01
High
33.15
Объем
1.019 K
Дневное изменение
-0.33%
Месячное изменение
3.06%
6-месячное изменение
6.45%
Годовое изменение
6.07%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%