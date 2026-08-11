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CGMM: Share Class
Курс CGMM за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.01, а максимальная — 33.15.
Следите за динамикой Share Class. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CGMM сегодня?
Share Class (CGMM) сегодня оценивается на уровне 33.03. Инструмент торгуется в пределах 33.01 - 33.15, вчерашнее закрытие составило 33.14, а торговый объем достиг 1019. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CGMM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Share Class?
Share Class в настоящее время оценивается в 33.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.07% и USD. Отслеживайте движения CGMM на графике в реальном времени.
Как купить акции CGMM?
Вы можете купить акции Share Class (CGMM) по текущей цене 33.03. Ордера обычно размещаются около 33.03 или 33.33, тогда как 1019 и -0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CGMM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CGMM?
Инвестирование в Share Class предполагает учет годового диапазона 28.30 - 33.25 и текущей цены 33.03. Многие сравнивают 3.06% и 6.45% перед размещением ордеров на 33.03 или 33.33. Изучайте ежедневные изменения цены CGMM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Share Class?
Самая высокая цена Share Class (CGMM) за последний год составила 33.25. Акции заметно колебались в пределах 28.30 - 33.25, сравнение с 33.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Share Class на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Share Class?
Самая низкая цена Share Class (CGMM) за год составила 28.30. Сравнение с текущими 33.03 и 28.30 - 33.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CGMM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CGMM?
В прошлом Share Class проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.14 и 6.07% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.14
- Open
- 33.11
- Bid
- 33.03
- Ask
- 33.33
- Low
- 33.01
- High
- 33.15
- Объем
- 1.019 K
- Дневное изменение
- -0.33%
- Месячное изменение
- 3.06%
- 6-месячное изменение
- 6.45%
- Годовое изменение
- 6.07%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%