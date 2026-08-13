CGMM: Share Class
今日CGMM汇率已更改0.36%。当日，交易品种以低点33.06和高点33.22进行交易。
关注Share Class动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- D1
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- MN
常见问题解答
CGMM股票今天的价格是多少？
Share Class股票今天的定价为33.15。它在33.06 - 33.22范围内交易，昨天的收盘价为33.03，交易量达到788。CGMM的实时价格图表显示了这些更新。
Share Class股票是否支付股息？
Share Class目前的价值为33.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.45%和USD。实时查看图表以跟踪CGMM走势。
如何购买CGMM股票？
您可以以33.15的当前价格购买Share Class股票。订单通常设置在33.15或33.45附近，而788和0.18%显示市场活动。立即关注CGMM的实时图表更新。
如何投资CGMM股票？
投资Share Class需要考虑年度范围28.30 - 33.25和当前价格33.15。许多人在以33.15或33.45下订单之前，会比较3.43%和。实时查看CGMM价格图表，了解每日变化。
Share Class股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Share Class的最高价格是33.25。在28.30 - 33.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Share Class的绩效。
Share Class股票的最低价格是多少？
Share Class（CGMM）的最低价格为28.30。将其与当前的33.15和28.30 - 33.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGMM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CGMM股票是什么时候拆分的？
Share Class历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.03和6.45%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.03
- 开盘价
- 33.09
- 卖价
- 33.15
- 买价
- 33.45
- 最低价
- 33.06
- 最高价
- 33.22
- 交易量
- 788
- 日变化
- 0.36%
- 月变化
- 3.43%
- 6个月变化
- 6.83%
- 年变化
- 6.45%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%