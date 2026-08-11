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CGIB: Share class
Курс CGIB за сегодня изменился на -0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.32, а максимальная — 25.39.
Следите за динамикой Share class. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CGIB сегодня?
Share class (CGIB) сегодня оценивается на уровне 25.34. Инструмент торгуется в пределах 25.32 - 25.39, вчерашнее закрытие составило 25.43, а торговый объем достиг 147. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CGIB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Share class?
Share class в настоящее время оценивается в 25.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.21% и USD. Отслеживайте движения CGIB на графике в реальном времени.
Как купить акции CGIB?
Вы можете купить акции Share class (CGIB) по текущей цене 25.34. Ордера обычно размещаются около 25.34 или 25.64, тогда как 147 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CGIB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CGIB?
Инвестирование в Share class предполагает учет годового диапазона 24.96 - 26.41 и текущей цены 25.34. Многие сравнивают -0.04% и -1.45% перед размещением ордеров на 25.34 или 25.64. Изучайте ежедневные изменения цены CGIB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Share class?
Самая высокая цена Share class (CGIB) за последний год составила 26.41. Акции заметно колебались в пределах 24.96 - 26.41, сравнение с 25.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Share class на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Share class?
Самая низкая цена Share class (CGIB) за год составила 24.96. Сравнение с текущими 25.34 и 24.96 - 26.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CGIB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CGIB?
В прошлом Share class проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.43 и -1.21% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.43
- Open
- 25.32
- Bid
- 25.34
- Ask
- 25.64
- Low
- 25.32
- High
- 25.39
- Объем
- 147
- Дневное изменение
- -0.35%
- Месячное изменение
- -0.04%
- 6-месячное изменение
- -1.45%
- Годовое изменение
- -1.21%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%