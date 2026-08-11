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CGIB: Share class

25.34 USD 0.09 (0.35%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CGIB за сегодня изменился на -0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.32, а максимальная — 25.39.

Следите за динамикой Share class. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CGIB сегодня?

Share class (CGIB) сегодня оценивается на уровне 25.34. Инструмент торгуется в пределах 25.32 - 25.39, вчерашнее закрытие составило 25.43, а торговый объем достиг 147. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CGIB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Share class?

Share class в настоящее время оценивается в 25.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.21% и USD. Отслеживайте движения CGIB на графике в реальном времени.

Как купить акции CGIB?

Вы можете купить акции Share class (CGIB) по текущей цене 25.34. Ордера обычно размещаются около 25.34 или 25.64, тогда как 147 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CGIB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CGIB?

Инвестирование в Share class предполагает учет годового диапазона 24.96 - 26.41 и текущей цены 25.34. Многие сравнивают -0.04% и -1.45% перед размещением ордеров на 25.34 или 25.64. Изучайте ежедневные изменения цены CGIB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Share class?

Самая высокая цена Share class (CGIB) за последний год составила 26.41. Акции заметно колебались в пределах 24.96 - 26.41, сравнение с 25.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Share class на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Share class?

Самая низкая цена Share class (CGIB) за год составила 24.96. Сравнение с текущими 25.34 и 24.96 - 26.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CGIB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CGIB?

В прошлом Share class проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.43 и -1.21% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.32 25.39
Годовой диапазон
24.96 26.41
Предыдущее закрытие
25.43
Open
25.32
Bid
25.34
Ask
25.64
Low
25.32
High
25.39
Объем
147
Дневное изменение
-0.35%
Месячное изменение
-0.04%
6-месячное изменение
-1.45%
Годовое изменение
-1.21%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%