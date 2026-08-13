CGIB股票今天的价格是多少？ Share class股票今天的定价为25.37。它在25.34 - 25.39范围内交易，昨天的收盘价为25.34，交易量达到132。CGIB的实时价格图表显示了这些更新。

Share class股票是否支付股息？ Share class目前的价值为25.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.09%和USD。实时查看图表以跟踪CGIB走势。

如何购买CGIB股票？ 您可以以25.37的当前价格购买Share class股票。订单通常设置在25.37或25.67附近，而132和0.08%显示市场活动。立即关注CGIB的实时图表更新。

如何投资CGIB股票？ 投资Share class需要考虑年度范围24.96 - 26.41和当前价格25.37。许多人在以25.37或25.67下订单之前，会比较0.08%和。实时查看CGIB价格图表，了解每日变化。

Share class股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Share class的最高价格是26.41。在24.96 - 26.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Share class的绩效。

Share class股票的最低价格是多少？ Share class（CGIB）的最低价格为24.96。将其与当前的25.37和24.96 - 26.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGIB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。