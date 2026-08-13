CGIB: Share class
今日CGIB汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点25.34和高点25.39进行交易。
关注Share class动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
CGIB股票今天的价格是多少？
Share class股票今天的定价为25.37。它在25.34 - 25.39范围内交易，昨天的收盘价为25.34，交易量达到132。CGIB的实时价格图表显示了这些更新。
Share class股票是否支付股息？
Share class目前的价值为25.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.09%和USD。实时查看图表以跟踪CGIB走势。
如何购买CGIB股票？
您可以以25.37的当前价格购买Share class股票。订单通常设置在25.37或25.67附近，而132和0.08%显示市场活动。立即关注CGIB的实时图表更新。
如何投资CGIB股票？
投资Share class需要考虑年度范围24.96 - 26.41和当前价格25.37。许多人在以25.37或25.67下订单之前，会比较0.08%和。实时查看CGIB价格图表，了解每日变化。
Share class股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Share class的最高价格是26.41。在24.96 - 26.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Share class的绩效。
Share class股票的最低价格是多少？
Share class（CGIB）的最低价格为24.96。将其与当前的25.37和24.96 - 26.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGIB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CGIB股票是什么时候拆分的？
Share class历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.34和-1.09%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.34
- 开盘价
- 25.35
- 卖价
- 25.37
- 买价
- 25.67
- 最低价
- 25.34
- 最高价
- 25.39
- 交易量
- 132
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- 0.08%
- 6个月变化
- -1.33%
- 年变化
- -1.09%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%