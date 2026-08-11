КотировкиРазделы
Валюты / CGHY
Назад в Рынок акций США

CGHY: Share class

25.21 USD 0.08 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CGHY за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.18, а максимальная — 25.23.

Следите за динамикой Share class. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CGHY сегодня?

Share class (CGHY) сегодня оценивается на уровне 25.21. Инструмент торгуется в пределах 25.18 - 25.23, вчерашнее закрытие составило 25.29, а торговый объем достиг 110. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CGHY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Share class?

Share class в настоящее время оценивается в 25.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.20% и USD. Отслеживайте движения CGHY на графике в реальном времени.

Как купить акции CGHY?

Вы можете купить акции Share class (CGHY) по текущей цене 25.21. Ордера обычно размещаются около 25.21 или 25.51, тогда как 110 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CGHY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CGHY?

Инвестирование в Share class предполагает учет годового диапазона 24.83 - 27.20 и текущей цены 25.21. Многие сравнивают 0.32% и -0.51% перед размещением ордеров на 25.21 или 25.51. Изучайте ежедневные изменения цены CGHY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Share class?

Самая высокая цена Share class (CGHY) за последний год составила 27.20. Акции заметно колебались в пределах 24.83 - 27.20, сравнение с 25.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Share class на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Share class?

Самая низкая цена Share class (CGHY) за год составила 24.83. Сравнение с текущими 25.21 и 24.83 - 27.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CGHY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CGHY?

В прошлом Share class проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.29 и -0.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.18 25.23
Годовой диапазон
24.83 27.20
Предыдущее закрытие
25.29
Open
25.21
Bid
25.21
Ask
25.51
Low
25.18
High
25.23
Объем
110
Дневное изменение
-0.32%
Месячное изменение
0.32%
6-месячное изменение
-0.51%
Годовое изменение
-0.20%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%