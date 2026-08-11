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CGHY: Share class
Курс CGHY за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.18, а максимальная — 25.23.
Следите за динамикой Share class. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CGHY сегодня?
Share class (CGHY) сегодня оценивается на уровне 25.21. Инструмент торгуется в пределах 25.18 - 25.23, вчерашнее закрытие составило 25.29, а торговый объем достиг 110. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CGHY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Share class?
Share class в настоящее время оценивается в 25.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.20% и USD. Отслеживайте движения CGHY на графике в реальном времени.
Как купить акции CGHY?
Вы можете купить акции Share class (CGHY) по текущей цене 25.21. Ордера обычно размещаются около 25.21 или 25.51, тогда как 110 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CGHY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CGHY?
Инвестирование в Share class предполагает учет годового диапазона 24.83 - 27.20 и текущей цены 25.21. Многие сравнивают 0.32% и -0.51% перед размещением ордеров на 25.21 или 25.51. Изучайте ежедневные изменения цены CGHY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Share class?
Самая высокая цена Share class (CGHY) за последний год составила 27.20. Акции заметно колебались в пределах 24.83 - 27.20, сравнение с 25.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Share class на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Share class?
Самая низкая цена Share class (CGHY) за год составила 24.83. Сравнение с текущими 25.21 и 24.83 - 27.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CGHY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CGHY?
В прошлом Share class проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.29 и -0.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.29
- Open
- 25.21
- Bid
- 25.21
- Ask
- 25.51
- Low
- 25.18
- High
- 25.23
- Объем
- 110
- Дневное изменение
- -0.32%
- Месячное изменение
- 0.32%
- 6-месячное изменение
- -0.51%
- Годовое изменение
- -0.20%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%