CGHY: Share class
今日CGHY汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点25.19和高点25.26进行交易。
关注Share class动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- W1
- MN
常见问题解答
CGHY股票今天的价格是多少？
Share class股票今天的定价为25.24。它在25.19 - 25.26范围内交易，昨天的收盘价为25.21，交易量达到83。CGHY的实时价格图表显示了这些更新。
Share class股票是否支付股息？
Share class目前的价值为25.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.08%和USD。实时查看图表以跟踪CGHY走势。
如何购买CGHY股票？
您可以以25.24的当前价格购买Share class股票。订单通常设置在25.24或25.54附近，而83和0.16%显示市场活动。立即关注CGHY的实时图表更新。
如何投资CGHY股票？
投资Share class需要考虑年度范围24.83 - 27.20和当前价格25.24。许多人在以25.24或25.54下订单之前，会比较0.44%和。实时查看CGHY价格图表，了解每日变化。
Share class股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Share class的最高价格是27.20。在24.83 - 27.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Share class的绩效。
Share class股票的最低价格是多少？
Share class（CGHY）的最低价格为24.83。将其与当前的25.24和24.83 - 27.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CGHY股票是什么时候拆分的？
Share class历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.21和-0.08%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.21
- 开盘价
- 25.20
- 卖价
- 25.24
- 买价
- 25.54
- 最低价
- 25.19
- 最高价
- 25.26
- 交易量
- 83
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- 0.44%
- 6个月变化
- -0.39%
- 年变化
- -0.08%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%