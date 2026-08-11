- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CGHM: Share class
Курс CGHM за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.47, а максимальная — 25.52.
Следите за динамикой Share class. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CGHM сегодня?
Share class (CGHM) сегодня оценивается на уровне 25.50. Инструмент торгуется в пределах 25.47 - 25.52, вчерашнее закрытие составило 25.54, а торговый объем достиг 371. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CGHM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Share class?
Share class в настоящее время оценивается в 25.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.39% и USD. Отслеживайте движения CGHM на графике в реальном времени.
Как купить акции CGHM?
Вы можете купить акции Share class (CGHM) по текущей цене 25.50. Ордера обычно размещаются около 25.50 или 25.80, тогда как 371 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CGHM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CGHM?
Инвестирование в Share class предполагает учет годового диапазона 25.16 - 25.96 и текущей цены 25.50. Многие сравнивают 0.51% и -1.43% перед размещением ордеров на 25.50 или 25.80. Изучайте ежедневные изменения цены CGHM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Share class?
Самая высокая цена Share class (CGHM) за последний год составила 25.96. Акции заметно колебались в пределах 25.16 - 25.96, сравнение с 25.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Share class на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Share class?
Самая низкая цена Share class (CGHM) за год составила 25.16. Сравнение с текущими 25.50 и 25.16 - 25.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CGHM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CGHM?
В прошлом Share class проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.54 и -1.39% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.54
- Open
- 25.50
- Bid
- 25.50
- Ask
- 25.80
- Low
- 25.47
- High
- 25.52
- Объем
- 371
- Дневное изменение
- -0.16%
- Месячное изменение
- 0.51%
- 6-месячное изменение
- -1.43%
- Годовое изменение
- -1.39%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%