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CGHM: Share class

25.50 USD 0.04 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CGHM за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.47, а максимальная — 25.52.

Следите за динамикой Share class. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CGHM сегодня?

Share class (CGHM) сегодня оценивается на уровне 25.50. Инструмент торгуется в пределах 25.47 - 25.52, вчерашнее закрытие составило 25.54, а торговый объем достиг 371. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CGHM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Share class?

Share class в настоящее время оценивается в 25.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.39% и USD. Отслеживайте движения CGHM на графике в реальном времени.

Как купить акции CGHM?

Вы можете купить акции Share class (CGHM) по текущей цене 25.50. Ордера обычно размещаются около 25.50 или 25.80, тогда как 371 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CGHM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CGHM?

Инвестирование в Share class предполагает учет годового диапазона 25.16 - 25.96 и текущей цены 25.50. Многие сравнивают 0.51% и -1.43% перед размещением ордеров на 25.50 или 25.80. Изучайте ежедневные изменения цены CGHM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Share class?

Самая высокая цена Share class (CGHM) за последний год составила 25.96. Акции заметно колебались в пределах 25.16 - 25.96, сравнение с 25.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Share class на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Share class?

Самая низкая цена Share class (CGHM) за год составила 25.16. Сравнение с текущими 25.50 и 25.16 - 25.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CGHM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CGHM?

В прошлом Share class проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.54 и -1.39% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.47 25.52
Годовой диапазон
25.16 25.96
Предыдущее закрытие
25.54
Open
25.50
Bid
25.50
Ask
25.80
Low
25.47
High
25.52
Объем
371
Дневное изменение
-0.16%
Месячное изменение
0.51%
6-месячное изменение
-1.43%
Годовое изменение
-1.39%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%