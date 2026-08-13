CGHM股票今天的价格是多少？ Share class股票今天的定价为25.52。它在25.48 - 25.52范围内交易，昨天的收盘价为25.50，交易量达到431。CGHM的实时价格图表显示了这些更新。

Share class股票是否支付股息？ Share class目前的价值为25.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.31%和USD。实时查看图表以跟踪CGHM走势。

如何购买CGHM股票？ 您可以以25.52的当前价格购买Share class股票。订单通常设置在25.52或25.82附近，而431和0.08%显示市场活动。立即关注CGHM的实时图表更新。

如何投资CGHM股票？ 投资Share class需要考虑年度范围25.16 - 25.96和当前价格25.52。许多人在以25.52或25.82下订单之前，会比较0.59%和。实时查看CGHM价格图表，了解每日变化。

Share class股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Share class的最高价格是25.96。在25.16 - 25.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Share class的绩效。

Share class股票的最低价格是多少？ Share class（CGHM）的最低价格为25.16。将其与当前的25.52和25.16 - 25.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGHM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。