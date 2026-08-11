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CGGG: Share class

29.04 USD 0.15 (0.51%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CGGG за сегодня изменился на -0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.04, а максимальная — 29.32.

Следите за динамикой Share class. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CGGG сегодня?

Share class (CGGG) сегодня оценивается на уровне 29.04. Инструмент торгуется в пределах 29.04 - 29.32, вчерашнее закрытие составило 29.19, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CGGG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Share class?

Share class в настоящее время оценивается в 29.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.85% и USD. Отслеживайте движения CGGG на графике в реальном времени.

Как купить акции CGGG?

Вы можете купить акции Share class (CGGG) по текущей цене 29.04. Ордера обычно размещаются около 29.04 или 29.34, тогда как 14 и -0.95% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CGGG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CGGG?

Инвестирование в Share class предполагает учет годового диапазона 24.29 - 29.82 и текущей цены 29.04. Многие сравнивают 2.40% и 7.52% перед размещением ордеров на 29.04 или 29.34. Изучайте ежедневные изменения цены CGGG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Share class?

Самая высокая цена Share class (CGGG) за последний год составила 29.82. Акции заметно колебались в пределах 24.29 - 29.82, сравнение с 29.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Share class на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Share class?

Самая низкая цена Share class (CGGG) за год составила 24.29. Сравнение с текущими 29.04 и 24.29 - 29.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CGGG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CGGG?

В прошлом Share class проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.19 и 5.85% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.04 29.32
Годовой диапазон
24.29 29.82
Предыдущее закрытие
29.19
Open
29.32
Bid
29.04
Ask
29.34
Low
29.04
High
29.32
Объем
14
Дневное изменение
-0.51%
Месячное изменение
2.40%
6-месячное изменение
7.52%
Годовое изменение
5.85%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%