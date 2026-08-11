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CGGG: Share class
Курс CGGG за сегодня изменился на -0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.04, а максимальная — 29.32.
Следите за динамикой Share class. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CGGG сегодня?
Share class (CGGG) сегодня оценивается на уровне 29.04. Инструмент торгуется в пределах 29.04 - 29.32, вчерашнее закрытие составило 29.19, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CGGG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Share class?
Share class в настоящее время оценивается в 29.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.85% и USD. Отслеживайте движения CGGG на графике в реальном времени.
Как купить акции CGGG?
Вы можете купить акции Share class (CGGG) по текущей цене 29.04. Ордера обычно размещаются около 29.04 или 29.34, тогда как 14 и -0.95% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CGGG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CGGG?
Инвестирование в Share class предполагает учет годового диапазона 24.29 - 29.82 и текущей цены 29.04. Многие сравнивают 2.40% и 7.52% перед размещением ордеров на 29.04 или 29.34. Изучайте ежедневные изменения цены CGGG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Share class?
Самая высокая цена Share class (CGGG) за последний год составила 29.82. Акции заметно колебались в пределах 24.29 - 29.82, сравнение с 29.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Share class на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Share class?
Самая низкая цена Share class (CGGG) за год составила 24.29. Сравнение с текущими 29.04 и 24.29 - 29.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CGGG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CGGG?
В прошлом Share class проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.19 и 5.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.19
- Open
- 29.32
- Bid
- 29.04
- Ask
- 29.34
- Low
- 29.04
- High
- 29.32
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- -0.51%
- Месячное изменение
- 2.40%
- 6-месячное изменение
- 7.52%
- Годовое изменение
- 5.85%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%