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CGGG: Share class

28.91 USD 0.13 (0.45%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CGGG汇率已更改-0.45%。当日，交易品种以低点28.90和高点29.13进行交易。

关注Share class动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CGGG股票今天的价格是多少？

Share class股票今天的定价为28.91。它在28.90 - 29.13范围内交易，昨天的收盘价为29.04，交易量达到16。CGGG的实时价格图表显示了这些更新。

Share class股票是否支付股息？

Share class目前的价值为28.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.38%和USD。实时查看图表以跟踪CGGG走势。

如何购买CGGG股票？

您可以以28.91的当前价格购买Share class股票。订单通常设置在28.91或29.21附近，而16和-0.62%显示市场活动。立即关注CGGG的实时图表更新。

如何投资CGGG股票？

投资Share class需要考虑年度范围24.29 - 29.82和当前价格28.91。许多人在以28.91或29.21下订单之前，会比较1.94%和。实时查看CGGG价格图表，了解每日变化。

Share class股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Share class的最高价格是29.82。在24.29 - 29.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Share class的绩效。

Share class股票的最低价格是多少？

Share class（CGGG）的最低价格为24.29。将其与当前的28.91和24.29 - 29.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGGG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CGGG股票是什么时候拆分的？

Share class历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.04和5.38%中可见。

日范围
28.90 29.13
年范围
24.29 29.82
前一天收盘价
29.04
开盘价
29.09
卖价
28.91
买价
29.21
最低价
28.90
最高价
29.13
交易量
16
日变化
-0.45%
月变化
1.94%
6个月变化
7.03%
年变化
5.38%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%