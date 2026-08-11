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CGCV: Share Class
Курс CGCV за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.76, а максимальная — 33.92.
Следите за динамикой Share Class. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CGCV сегодня?
Share Class (CGCV) сегодня оценивается на уровне 33.80. Инструмент торгуется в пределах 33.76 - 33.92, вчерашнее закрытие составило 33.85, а торговый объем достиг 377. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CGCV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Share Class?
Share Class в настоящее время оценивается в 33.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.73% и USD. Отслеживайте движения CGCV на графике в реальном времени.
Как купить акции CGCV?
Вы можете купить акции Share Class (CGCV) по текущей цене 33.80. Ордера обычно размещаются около 33.80 или 34.10, тогда как 377 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CGCV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CGCV?
Инвестирование в Share Class предполагает учет годового диапазона 29.27 - 33.93 и текущей цены 33.80. Многие сравнивают 1.35% и 6.52% перед размещением ордеров на 33.80 или 34.10. Изучайте ежедневные изменения цены CGCV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Share Class?
Самая высокая цена Share Class (CGCV) за последний год составила 33.93. Акции заметно колебались в пределах 29.27 - 33.93, сравнение с 33.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Share Class на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Share Class?
Самая низкая цена Share Class (CGCV) за год составила 29.27. Сравнение с текущими 33.80 и 29.27 - 33.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CGCV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CGCV?
В прошлом Share Class проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.85 и 6.73% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.85
- Open
- 33.84
- Bid
- 33.80
- Ask
- 34.10
- Low
- 33.76
- High
- 33.92
- Объем
- 377
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- 1.35%
- 6-месячное изменение
- 6.52%
- Годовое изменение
- 6.73%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%