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CGCV: Share Class

33.80 USD 0.05 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CGCV за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.76, а максимальная — 33.92.

Следите за динамикой Share Class. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CGCV сегодня?

Share Class (CGCV) сегодня оценивается на уровне 33.80. Инструмент торгуется в пределах 33.76 - 33.92, вчерашнее закрытие составило 33.85, а торговый объем достиг 377. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CGCV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Share Class?

Share Class в настоящее время оценивается в 33.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.73% и USD. Отслеживайте движения CGCV на графике в реальном времени.

Как купить акции CGCV?

Вы можете купить акции Share Class (CGCV) по текущей цене 33.80. Ордера обычно размещаются около 33.80 или 34.10, тогда как 377 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CGCV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CGCV?

Инвестирование в Share Class предполагает учет годового диапазона 29.27 - 33.93 и текущей цены 33.80. Многие сравнивают 1.35% и 6.52% перед размещением ордеров на 33.80 или 34.10. Изучайте ежедневные изменения цены CGCV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Share Class?

Самая высокая цена Share Class (CGCV) за последний год составила 33.93. Акции заметно колебались в пределах 29.27 - 33.93, сравнение с 33.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Share Class на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Share Class?

Самая низкая цена Share Class (CGCV) за год составила 29.27. Сравнение с текущими 33.80 и 29.27 - 33.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CGCV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CGCV?

В прошлом Share Class проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.85 и 6.73% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.76 33.92
Годовой диапазон
29.27 33.93
Предыдущее закрытие
33.85
Open
33.84
Bid
33.80
Ask
34.10
Low
33.76
High
33.92
Объем
377
Дневное изменение
-0.15%
Месячное изменение
1.35%
6-месячное изменение
6.52%
Годовое изменение
6.73%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%