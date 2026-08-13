报价部分
货币 / CGCV
回到股票

CGCV: Share Class

33.76 USD 0.04 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CGCV汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点33.73和高点33.88进行交易。

关注Share Class动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CGCV股票今天的价格是多少？

Share Class股票今天的定价为33.76。它在33.73 - 33.88范围内交易，昨天的收盘价为33.80，交易量达到532。CGCV的实时价格图表显示了这些更新。

Share Class股票是否支付股息？

Share Class目前的价值为33.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.60%和USD。实时查看图表以跟踪CGCV走势。

如何购买CGCV股票？

您可以以33.76的当前价格购买Share Class股票。订单通常设置在33.76或34.06附近，而532和-0.21%显示市场活动。立即关注CGCV的实时图表更新。

如何投资CGCV股票？

投资Share Class需要考虑年度范围29.27 - 33.93和当前价格33.76。许多人在以33.76或34.06下订单之前，会比较1.23%和。实时查看CGCV价格图表，了解每日变化。

Share Class股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Share Class的最高价格是33.93。在29.27 - 33.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Share Class的绩效。

Share Class股票的最低价格是多少？

Share Class（CGCV）的最低价格为29.27。将其与当前的33.76和29.27 - 33.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGCV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CGCV股票是什么时候拆分的？

Share Class历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.80和6.60%中可见。

日范围
33.73 33.88
年范围
29.27 33.93
前一天收盘价
33.80
开盘价
33.83
卖价
33.76
买价
34.06
最低价
33.73
最高价
33.88
交易量
532
日变化
-0.12%
月变化
1.23%
6个月变化
6.39%
年变化
6.60%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%