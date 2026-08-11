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CCFE: Concourse Capital Focused Equity ETF

28.52 USD 0.12 (0.42%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CCFE за сегодня изменился на 0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.52, а максимальная — 28.52.

Следите за динамикой Concourse Capital Focused Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CCFE сегодня?

Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) сегодня оценивается на уровне 28.52. Инструмент торгуется в пределах 28.52 - 28.52, вчерашнее закрытие составило 28.40, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CCFE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Concourse Capital Focused Equity ETF?

Concourse Capital Focused Equity ETF в настоящее время оценивается в 28.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.21% и USD. Отслеживайте движения CCFE на графике в реальном времени.

Как купить акции CCFE?

Вы можете купить акции Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) по текущей цене 28.52. Ордера обычно размещаются около 28.52 или 28.82, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CCFE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CCFE?

Инвестирование в Concourse Capital Focused Equity ETF предполагает учет годового диапазона 24.97 - 31.84 и текущей цены 28.52. Многие сравнивают 2.74% и -2.40% перед размещением ордеров на 28.52 или 28.82. Изучайте ежедневные изменения цены CCFE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Concourse Capital Focused Equity ETF?

Самая высокая цена Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) за последний год составила 31.84. Акции заметно колебались в пределах 24.97 - 31.84, сравнение с 28.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Concourse Capital Focused Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Concourse Capital Focused Equity ETF?

Самая низкая цена Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) за год составила 24.97. Сравнение с текущими 28.52 и 24.97 - 31.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CCFE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CCFE?

В прошлом Concourse Capital Focused Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.40 и 2.21% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.52 28.52
Годовой диапазон
24.97 31.84
Предыдущее закрытие
28.40
Open
28.52
Bid
28.52
Ask
28.82
Low
28.52
High
28.52
Объем
1
Дневное изменение
0.42%
Месячное изменение
2.74%
6-месячное изменение
-2.40%
Годовое изменение
2.21%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%