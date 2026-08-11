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CBXY: Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July

22.31 USD 0.15 (0.68%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CBXY за сегодня изменился на 0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.31, а максимальная — 22.31.

Следите за динамикой Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CBXY сегодня?

Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBXY) сегодня оценивается на уровне 22.31. Инструмент торгуется в пределах 22.31 - 22.31, вчерашнее закрытие составило 22.16, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CBXY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July?

Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July в настоящее время оценивается в 22.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -12.11% и USD. Отслеживайте движения CBXY на графике в реальном времени.

Как купить акции CBXY?

Вы можете купить акции Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBXY) по текущей цене 22.31. Ордера обычно размещаются около 22.31 или 22.61, тогда как 11 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CBXY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CBXY?

Инвестирование в Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July предполагает учет годового диапазона 21.71 - 26.34 и текущей цены 22.31. Многие сравнивают 0.86% и 1.30% перед размещением ордеров на 22.31 или 22.61. Изучайте ежедневные изменения цены CBXY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July?

Самая высокая цена Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBXY) за последний год составила 26.34. Акции заметно колебались в пределах 21.71 - 26.34, сравнение с 22.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July?

Самая низкая цена Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBXY) за год составила 21.71. Сравнение с текущими 22.31 и 21.71 - 26.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CBXY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CBXY?

В прошлом Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.16 и -12.11% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.31 22.31
Годовой диапазон
21.71 26.34
Предыдущее закрытие
22.16
Open
22.31
Bid
22.31
Ask
22.61
Low
22.31
High
22.31
Объем
11
Дневное изменение
0.68%
Месячное изменение
0.86%
6-месячное изменение
1.30%
Годовое изменение
-12.11%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%