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CBXY: Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July

22.19 USD 0.12 (0.54%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CBXY汇率已更改-0.54%。当日，交易品种以低点22.19和高点22.19进行交易。

关注Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CBXY股票今天的价格是多少？

Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July股票今天的定价为22.19。它在22.19 - 22.19范围内交易，昨天的收盘价为22.31，交易量达到1。CBXY的实时价格图表显示了这些更新。

Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July股票是否支付股息？

Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July目前的价值为22.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-12.59%和USD。实时查看图表以跟踪CBXY走势。

如何购买CBXY股票？

您可以以22.19的当前价格购买Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July股票。订单通常设置在22.19或22.49附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注CBXY的实时图表更新。

如何投资CBXY股票？

投资Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July需要考虑年度范围21.71 - 26.34和当前价格22.19。许多人在以22.19或22.49下订单之前，会比较0.32%和。实时查看CBXY价格图表，了解每日变化。

Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July的最高价格是26.34。在21.71 - 26.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July的绩效。

Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July股票的最低价格是多少？

Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July（CBXY）的最低价格为21.71。将其与当前的22.19和21.71 - 26.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CBXY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CBXY股票是什么时候拆分的？

Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.31和-12.59%中可见。

日范围
22.19 22.19
年范围
21.71 26.34
前一天收盘价
22.31
开盘价
22.19
卖价
22.19
买价
22.49
最低价
22.19
最高价
22.19
交易量
1
日变化
-0.54%
月变化
0.32%
6个月变化
0.75%
年变化
-12.59%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%