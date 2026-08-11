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CBXJ: Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January
Курс CBXJ за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.99, а максимальная — 20.07.
Следите за динамикой Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CBXJ сегодня?
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) сегодня оценивается на уровне 19.99. Инструмент торгуется в пределах 19.99 - 20.07, вчерашнее закрытие составило 20.04, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CBXJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January?
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January в настоящее время оценивается в 19.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.15% и USD. Отслеживайте движения CBXJ на графике в реальном времени.
Как купить акции CBXJ?
Вы можете купить акции Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) по текущей цене 19.99. Ордера обычно размещаются около 19.99 или 20.29, тогда как 6 и -0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CBXJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CBXJ?
Инвестирование в Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January предполагает учет годового диапазона 19.72 - 21.93 и текущей цены 19.99. Многие сравнивают 0.15% и -4.03% перед размещением ордеров на 19.99 или 20.29. Изучайте ежедневные изменения цены CBXJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January?
Самая высокая цена Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) за последний год составила 21.93. Акции заметно колебались в пределах 19.72 - 21.93, сравнение с 20.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January?
Самая низкая цена Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) за год составила 19.72. Сравнение с текущими 19.99 и 19.72 - 21.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CBXJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CBXJ?
В прошлом Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.04 и -3.15% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.04
- Open
- 20.07
- Bid
- 19.99
- Ask
- 20.29
- Low
- 19.99
- High
- 20.07
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.25%
- Месячное изменение
- 0.15%
- 6-месячное изменение
- -4.03%
- Годовое изменение
- -3.15%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%