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CBXJ: Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January

19.99 USD 0.05 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CBXJ за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.99, а максимальная — 20.07.

Следите за динамикой Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CBXJ сегодня?

Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) сегодня оценивается на уровне 19.99. Инструмент торгуется в пределах 19.99 - 20.07, вчерашнее закрытие составило 20.04, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CBXJ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January?

Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January в настоящее время оценивается в 19.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.15% и USD. Отслеживайте движения CBXJ на графике в реальном времени.

Как купить акции CBXJ?

Вы можете купить акции Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) по текущей цене 19.99. Ордера обычно размещаются около 19.99 или 20.29, тогда как 6 и -0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CBXJ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CBXJ?

Инвестирование в Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January предполагает учет годового диапазона 19.72 - 21.93 и текущей цены 19.99. Многие сравнивают 0.15% и -4.03% перед размещением ордеров на 19.99 или 20.29. Изучайте ежедневные изменения цены CBXJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January?

Самая высокая цена Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) за последний год составила 21.93. Акции заметно колебались в пределах 19.72 - 21.93, сравнение с 20.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January?

Самая низкая цена Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) за год составила 19.72. Сравнение с текущими 19.99 и 19.72 - 21.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CBXJ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CBXJ?

В прошлом Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.04 и -3.15% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.99 20.07
Годовой диапазон
19.72 21.93
Предыдущее закрытие
20.04
Open
20.07
Bid
19.99
Ask
20.29
Low
19.99
High
20.07
Объем
6
Дневное изменение
-0.25%
Месячное изменение
0.15%
6-месячное изменение
-4.03%
Годовое изменение
-3.15%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%