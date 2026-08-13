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CBXJ: Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January

19.99 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CBXJ汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点19.99和高点19.99进行交易。

关注Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CBXJ股票今天的价格是多少？

Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January股票今天的定价为19.99。它在19.99 - 19.99范围内交易，昨天的收盘价为19.99，交易量达到1。CBXJ的实时价格图表显示了这些更新。

Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January股票是否支付股息？

Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January目前的价值为19.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.15%和USD。实时查看图表以跟踪CBXJ走势。

如何购买CBXJ股票？

您可以以19.99的当前价格购买Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January股票。订单通常设置在19.99或20.29附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注CBXJ的实时图表更新。

如何投资CBXJ股票？

投资Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January需要考虑年度范围19.72 - 21.93和当前价格19.99。许多人在以19.99或20.29下订单之前，会比较0.15%和。实时查看CBXJ价格图表，了解每日变化。

Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January的最高价格是21.93。在19.72 - 21.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January的绩效。

Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January股票的最低价格是多少？

Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January（CBXJ）的最低价格为19.72。将其与当前的19.99和19.72 - 21.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CBXJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CBXJ股票是什么时候拆分的？

Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.99和-3.15%中可见。

日范围
19.99 19.99
年范围
19.72 21.93
前一天收盘价
19.99
开盘价
19.99
卖价
19.99
买价
20.29
最低价
19.99
最高价
19.99
交易量
1
日变化
0.00%
月变化
0.15%
6个月变化
-4.03%
年变化
-3.15%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%