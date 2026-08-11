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CBTY: Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July
Курс CBTY за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.82, а максимальная — 19.86.
Следите за динамикой Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CBTY сегодня?
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBTY) сегодня оценивается на уровне 19.86. Инструмент торгуется в пределах 19.82 - 19.86, вчерашнее закрытие составило 19.81, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CBTY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July?
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July в настоящее время оценивается в 19.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -22.09% и USD. Отслеживайте движения CBTY на графике в реальном времени.
Как купить акции CBTY?
Вы можете купить акции Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBTY) по текущей цене 19.86. Ордера обычно размещаются около 19.86 или 20.16, тогда как 13 и 0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CBTY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CBTY?
Инвестирование в Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July предполагает учет годового диапазона 19.15 - 27.08 и текущей цены 19.86. Многие сравнивают 0.25% и -0.58% перед размещением ордеров на 19.86 или 20.16. Изучайте ежедневные изменения цены CBTY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July?
Самая высокая цена Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBTY) за последний год составила 27.08. Акции заметно колебались в пределах 19.15 - 27.08, сравнение с 19.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July?
Самая низкая цена Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBTY) за год составила 19.15. Сравнение с текущими 19.86 и 19.15 - 27.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CBTY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CBTY?
В прошлом Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.81 и -22.09% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.81
- Open
- 19.82
- Bid
- 19.86
- Ask
- 20.16
- Low
- 19.82
- High
- 19.86
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- 0.25%
- Месячное изменение
- 0.25%
- 6-месячное изменение
- -0.58%
- Годовое изменение
- -22.09%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%