КотировкиРазделы
Валюты / CBTY
Назад в Рынок акций США

CBTY: Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July

19.86 USD 0.05 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CBTY за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.82, а максимальная — 19.86.

Следите за динамикой Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CBTY сегодня?

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBTY) сегодня оценивается на уровне 19.86. Инструмент торгуется в пределах 19.82 - 19.86, вчерашнее закрытие составило 19.81, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CBTY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July?

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July в настоящее время оценивается в 19.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -22.09% и USD. Отслеживайте движения CBTY на графике в реальном времени.

Как купить акции CBTY?

Вы можете купить акции Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBTY) по текущей цене 19.86. Ордера обычно размещаются около 19.86 или 20.16, тогда как 13 и 0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CBTY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CBTY?

Инвестирование в Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July предполагает учет годового диапазона 19.15 - 27.08 и текущей цены 19.86. Многие сравнивают 0.25% и -0.58% перед размещением ордеров на 19.86 или 20.16. Изучайте ежедневные изменения цены CBTY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July?

Самая высокая цена Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBTY) за последний год составила 27.08. Акции заметно колебались в пределах 19.15 - 27.08, сравнение с 19.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July?

Самая низкая цена Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBTY) за год составила 19.15. Сравнение с текущими 19.86 и 19.15 - 27.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CBTY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CBTY?

В прошлом Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.81 и -22.09% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.82 19.86
Годовой диапазон
19.15 27.08
Предыдущее закрытие
19.81
Open
19.82
Bid
19.86
Ask
20.16
Low
19.82
High
19.86
Объем
13
Дневное изменение
0.25%
Месячное изменение
0.25%
6-месячное изменение
-0.58%
Годовое изменение
-22.09%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%