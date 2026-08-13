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CBTY: Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July

19.69 USD 0.17 (0.86%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CBTY汇率已更改-0.86%。当日，交易品种以低点19.69和高点19.72进行交易。

关注Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CBTY股票今天的价格是多少？

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July股票今天的定价为19.69。它在19.69 - 19.72范围内交易，昨天的收盘价为19.86，交易量达到6。CBTY的实时价格图表显示了这些更新。

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July股票是否支付股息？

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July目前的价值为19.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-22.75%和USD。实时查看图表以跟踪CBTY走势。

如何购买CBTY股票？

您可以以19.69的当前价格购买Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July股票。订单通常设置在19.69或19.99附近，而6和-0.15%显示市场活动。立即关注CBTY的实时图表更新。

如何投资CBTY股票？

投资Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July需要考虑年度范围19.15 - 27.08和当前价格19.69。许多人在以19.69或19.99下订单之前，会比较-0.61%和。实时查看CBTY价格图表，了解每日变化。

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July的最高价格是27.08。在19.15 - 27.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July的绩效。

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July股票的最低价格是多少？

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July（CBTY）的最低价格为19.15。将其与当前的19.69和19.15 - 27.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CBTY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CBTY股票是什么时候拆分的？

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.86和-22.75%中可见。

日范围
19.69 19.72
年范围
19.15 27.08
前一天收盘价
19.86
开盘价
19.72
卖价
19.69
买价
19.99
最低价
19.69
最高价
19.72
交易量
6
日变化
-0.86%
月变化
-0.61%
6个月变化
-1.43%
年变化
-22.75%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%