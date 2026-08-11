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CAQ: Cambridge Acquisition Corp.

9.99 USD 0.03 (0.30%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CAQ за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.99, а максимальная — 9.99.

Следите за динамикой Cambridge Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CAQ сегодня?

Cambridge Acquisition Corp. (CAQ) сегодня оценивается на уровне 9.99. Инструмент торгуется в пределах 9.99 - 9.99, вчерашнее закрытие составило 9.96, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CAQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cambridge Acquisition Corp.?

Cambridge Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 9.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.09% и USD. Отслеживайте движения CAQ на графике в реальном времени.

Как купить акции CAQ?

Вы можете купить акции Cambridge Acquisition Corp. (CAQ) по текущей цене 9.99. Ордера обычно размещаются около 9.99 или 10.29, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CAQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CAQ?

Инвестирование в Cambridge Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.80 - 10.10 и текущей цены 9.99. Многие сравнивают 0.50% и -1.09% перед размещением ордеров на 9.99 или 10.29. Изучайте ежедневные изменения цены CAQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Cambridge Acquisition Corp.?

Самая высокая цена Cambridge Acquisition Corp. (CAQ) за последний год составила 10.10. Акции заметно колебались в пределах 9.80 - 10.10, сравнение с 9.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cambridge Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Cambridge Acquisition Corp.?

Самая низкая цена Cambridge Acquisition Corp. (CAQ) за год составила 9.80. Сравнение с текущими 9.99 и 9.80 - 10.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CAQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CAQ?

В прошлом Cambridge Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.96 и -1.09% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.99 9.99
Годовой диапазон
9.80 10.10
Предыдущее закрытие
9.96
Open
9.99
Bid
9.99
Ask
10.29
Low
9.99
High
9.99
Объем
1
Дневное изменение
0.30%
Месячное изменение
0.50%
6-месячное изменение
-1.09%
Годовое изменение
-1.09%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%