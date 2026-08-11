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CALY: Callaway Golf Company

17.05 USD 0.53 (3.01%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CALY за сегодня изменился на -3.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.02, а максимальная — 17.74.

Следите за динамикой Callaway Golf Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CALY сегодня?

Callaway Golf Company (CALY) сегодня оценивается на уровне 17.05. Инструмент торгуется в пределах 17.02 - 17.74, вчерашнее закрытие составило 17.58, а торговый объем достиг 2778. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CALY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Callaway Golf Company?

Callaway Golf Company в настоящее время оценивается в 17.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.66% и USD. Отслеживайте движения CALY на графике в реальном времени.

Как купить акции CALY?

Вы можете купить акции Callaway Golf Company (CALY) по текущей цене 17.05. Ордера обычно размещаются около 17.05 или 17.35, тогда как 2778 и -3.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CALY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CALY?

Инвестирование в Callaway Golf Company предполагает учет годового диапазона 12.26 - 20.27 и текущей цены 17.05. Многие сравнивают -8.82% и 23.02% перед размещением ордеров на 17.05 или 17.35. Изучайте ежедневные изменения цены CALY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Callaway Golf Company?

Самая высокая цена Callaway Golf Company (CALY) за последний год составила 20.27. Акции заметно колебались в пределах 12.26 - 20.27, сравнение с 17.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Callaway Golf Company на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Callaway Golf Company?

Самая низкая цена Callaway Golf Company (CALY) за год составила 12.26. Сравнение с текущими 17.05 и 12.26 - 20.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CALY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CALY?

В прошлом Callaway Golf Company проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.58 и 14.66% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
17.02 17.74
Годовой диапазон
12.26 20.27
Предыдущее закрытие
17.58
Open
17.60
Bid
17.05
Ask
17.35
Low
17.02
High
17.74
Объем
2.778 K
Дневное изменение
-3.01%
Месячное изменение
-8.82%
6-месячное изменение
23.02%
Годовое изменение
14.66%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%