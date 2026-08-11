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CALY: Callaway Golf Company
Курс CALY за сегодня изменился на -3.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.02, а максимальная — 17.74.
Следите за динамикой Callaway Golf Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CALY сегодня?
Callaway Golf Company (CALY) сегодня оценивается на уровне 17.05. Инструмент торгуется в пределах 17.02 - 17.74, вчерашнее закрытие составило 17.58, а торговый объем достиг 2778. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CALY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Callaway Golf Company?
Callaway Golf Company в настоящее время оценивается в 17.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.66% и USD. Отслеживайте движения CALY на графике в реальном времени.
Как купить акции CALY?
Вы можете купить акции Callaway Golf Company (CALY) по текущей цене 17.05. Ордера обычно размещаются около 17.05 или 17.35, тогда как 2778 и -3.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CALY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CALY?
Инвестирование в Callaway Golf Company предполагает учет годового диапазона 12.26 - 20.27 и текущей цены 17.05. Многие сравнивают -8.82% и 23.02% перед размещением ордеров на 17.05 или 17.35. Изучайте ежедневные изменения цены CALY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Callaway Golf Company?
Самая высокая цена Callaway Golf Company (CALY) за последний год составила 20.27. Акции заметно колебались в пределах 12.26 - 20.27, сравнение с 17.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Callaway Golf Company на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Callaway Golf Company?
Самая низкая цена Callaway Golf Company (CALY) за год составила 12.26. Сравнение с текущими 17.05 и 12.26 - 20.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CALY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CALY?
В прошлом Callaway Golf Company проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.58 и 14.66% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 17.58
- Open
- 17.60
- Bid
- 17.05
- Ask
- 17.35
- Low
- 17.02
- High
- 17.74
- Объем
- 2.778 K
- Дневное изменение
- -3.01%
- Месячное изменение
- -8.82%
- 6-месячное изменение
- 23.02%
- Годовое изменение
- 14.66%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%