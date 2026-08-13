CALY: Callaway Golf Company
今日CALY汇率已更改-1.11%。当日，交易品种以低点16.76和高点17.21进行交易。
关注Callaway Golf Company动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
CALY股票今天的价格是多少？
Callaway Golf Company股票今天的定价为16.86。它在16.76 - 17.21范围内交易，昨天的收盘价为17.05，交易量达到2081。CALY的实时价格图表显示了这些更新。
Callaway Golf Company股票是否支付股息？
Callaway Golf Company目前的价值为16.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.38%和USD。实时查看图表以跟踪CALY走势。
如何购买CALY股票？
您可以以16.86的当前价格购买Callaway Golf Company股票。订单通常设置在16.86或17.16附近，而2081和0.36%显示市场活动。立即关注CALY的实时图表更新。
如何投资CALY股票？
投资Callaway Golf Company需要考虑年度范围12.26 - 20.27和当前价格16.86。许多人在以16.86或17.16下订单之前，会比较-9.84%和。实时查看CALY价格图表，了解每日变化。
Callaway Golf Company股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Callaway Golf Company的最高价格是20.27。在12.26 - 20.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Callaway Golf Company的绩效。
Callaway Golf Company股票的最低价格是多少？
Callaway Golf Company（CALY）的最低价格为12.26。将其与当前的16.86和12.26 - 20.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CALY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CALY股票是什么时候拆分的？
Callaway Golf Company历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.05和13.38%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.05
- 开盘价
- 16.80
- 卖价
- 16.86
- 买价
- 17.16
- 最低价
- 16.76
- 最高价
- 17.21
- 交易量
- 2.081 K
- 日变化
- -1.11%
- 月变化
- -9.84%
- 6个月变化
- 21.65%
- 年变化
- 13.38%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%