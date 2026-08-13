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CALY: Callaway Golf Company

16.86 USD 0.19 (1.11%)
版块: 消费类周期性 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CALY汇率已更改-1.11%。当日，交易品种以低点16.76和高点17.21进行交易。

关注Callaway Golf Company动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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  • D1
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常见问题解答

CALY股票今天的价格是多少？

Callaway Golf Company股票今天的定价为16.86。它在16.76 - 17.21范围内交易，昨天的收盘价为17.05，交易量达到2081。CALY的实时价格图表显示了这些更新。

Callaway Golf Company股票是否支付股息？

Callaway Golf Company目前的价值为16.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.38%和USD。实时查看图表以跟踪CALY走势。

如何购买CALY股票？

您可以以16.86的当前价格购买Callaway Golf Company股票。订单通常设置在16.86或17.16附近，而2081和0.36%显示市场活动。立即关注CALY的实时图表更新。

如何投资CALY股票？

投资Callaway Golf Company需要考虑年度范围12.26 - 20.27和当前价格16.86。许多人在以16.86或17.16下订单之前，会比较-9.84%和。实时查看CALY价格图表，了解每日变化。

Callaway Golf Company股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Callaway Golf Company的最高价格是20.27。在12.26 - 20.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Callaway Golf Company的绩效。

Callaway Golf Company股票的最低价格是多少？

Callaway Golf Company（CALY）的最低价格为12.26。将其与当前的16.86和12.26 - 20.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CALY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CALY股票是什么时候拆分的？

Callaway Golf Company历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.05和13.38%中可见。

日范围
16.76 17.21
年范围
12.26 20.27
前一天收盘价
17.05
开盘价
16.80
卖价
16.86
买价
17.16
最低价
16.76
最高价
17.21
交易量
2.081 K
日变化
-1.11%
月变化
-9.84%
6个月变化
21.65%
年变化
13.38%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%