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CAIQ: Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
Курс CAIQ за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.89, а максимальная — 26.25.
Следите за динамикой Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CAIQ сегодня?
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) сегодня оценивается на уровне 25.92. Инструмент торгуется в пределах 25.89 - 26.25, вчерашнее закрытие составило 25.96, а торговый объем достиг 616. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CAIQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF?
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF в настоящее время оценивается в 25.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.64% и USD. Отслеживайте движения CAIQ на графике в реальном времени.
Как купить акции CAIQ?
Вы можете купить акции Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) по текущей цене 25.92. Ордера обычно размещаются около 25.92 или 26.22, тогда как 616 и -1.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CAIQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CAIQ?
Инвестирование в Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF предполагает учет годового диапазона 23.06 - 27.39 и текущей цены 25.92. Многие сравнивают 2.09% и 5.75% перед размещением ордеров на 25.92 или 26.22. Изучайте ежедневные изменения цены CAIQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF?
Самая высокая цена Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) за последний год составила 27.39. Акции заметно колебались в пределах 23.06 - 27.39, сравнение с 25.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF?
Самая низкая цена Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) за год составила 23.06. Сравнение с текущими 25.92 и 23.06 - 27.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CAIQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CAIQ?
В прошлом Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.96 и 3.64% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.96
- Open
- 26.25
- Bid
- 25.92
- Ask
- 26.22
- Low
- 25.89
- High
- 26.25
- Объем
- 616
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- 2.09%
- 6-месячное изменение
- 5.75%
- Годовое изменение
- 3.64%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%