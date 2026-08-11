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CAIQ: Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF

25.92 USD 0.04 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CAIQ за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.89, а максимальная — 26.25.

Следите за динамикой Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CAIQ сегодня?

Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) сегодня оценивается на уровне 25.92. Инструмент торгуется в пределах 25.89 - 26.25, вчерашнее закрытие составило 25.96, а торговый объем достиг 616. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CAIQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF?

Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF в настоящее время оценивается в 25.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.64% и USD. Отслеживайте движения CAIQ на графике в реальном времени.

Как купить акции CAIQ?

Вы можете купить акции Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) по текущей цене 25.92. Ордера обычно размещаются около 25.92 или 26.22, тогда как 616 и -1.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CAIQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CAIQ?

Инвестирование в Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF предполагает учет годового диапазона 23.06 - 27.39 и текущей цены 25.92. Многие сравнивают 2.09% и 5.75% перед размещением ордеров на 25.92 или 26.22. Изучайте ежедневные изменения цены CAIQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF?

Самая высокая цена Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) за последний год составила 27.39. Акции заметно колебались в пределах 23.06 - 27.39, сравнение с 25.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF?

Самая низкая цена Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) за год составила 23.06. Сравнение с текущими 25.92 и 23.06 - 27.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CAIQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CAIQ?

В прошлом Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.96 и 3.64% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.89 26.25
Годовой диапазон
23.06 27.39
Предыдущее закрытие
25.96
Open
26.25
Bid
25.92
Ask
26.22
Low
25.89
High
26.25
Объем
616
Дневное изменение
-0.15%
Месячное изменение
2.09%
6-месячное изменение
5.75%
Годовое изменение
3.64%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%