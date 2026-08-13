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CAIQ: Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF

25.83 USD 0.09 (0.35%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CAIQ汇率已更改-0.35%。当日，交易品种以低点25.79和高点25.98进行交易。

关注Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CAIQ股票今天的价格是多少？

Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF股票今天的定价为25.83。它在25.79 - 25.98范围内交易，昨天的收盘价为25.92，交易量达到397。CAIQ的实时价格图表显示了这些更新。

Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF股票是否支付股息？

Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF目前的价值为25.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.28%和USD。实时查看图表以跟踪CAIQ走势。

如何购买CAIQ股票？

您可以以25.83的当前价格购买Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF股票。订单通常设置在25.83或26.13附近，而397和-0.58%显示市场活动。立即关注CAIQ的实时图表更新。

如何投资CAIQ股票？

投资Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF需要考虑年度范围23.06 - 27.39和当前价格25.83。许多人在以25.83或26.13下订单之前，会比较1.73%和。实时查看CAIQ价格图表，了解每日变化。

Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF的最高价格是27.39。在23.06 - 27.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF的绩效。

Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF股票的最低价格是多少？

Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF（CAIQ）的最低价格为23.06。将其与当前的25.83和23.06 - 27.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CAIQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CAIQ股票是什么时候拆分的？

Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.92和3.28%中可见。

日范围
25.79 25.98
年范围
23.06 27.39
前一天收盘价
25.92
开盘价
25.98
卖价
25.83
买价
26.13
最低价
25.79
最高价
25.98
交易量
397
日变化
-0.35%
月变化
1.73%
6个月变化
5.39%
年变化
3.28%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%