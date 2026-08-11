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BUFX: FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF
Курс BUFX за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.45, а максимальная — 22.52.
Следите за динамикой FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BUFX сегодня?
FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) сегодня оценивается на уровне 22.49. Инструмент торгуется в пределах 22.45 - 22.52, вчерашнее закрытие составило 22.48, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BUFX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF?
FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF в настоящее время оценивается в 22.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.44% и USD. Отслеживайте движения BUFX на графике в реальном времени.
Как купить акции BUFX?
Вы можете купить акции FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) по текущей цене 22.49. Ордера обычно размещаются около 22.49 или 22.79, тогда как 9 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BUFX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BUFX?
Инвестирование в FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF предполагает учет годового диапазона 20.55 - 22.52 и текущей цены 22.49. Многие сравнивают 0.49% и 5.04% перед размещением ордеров на 22.49 или 22.79. Изучайте ежедневные изменения цены BUFX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF?
Самая высокая цена FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) за последний год составила 22.52. Акции заметно колебались в пределах 20.55 - 22.52, сравнение с 22.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF?
Самая низкая цена FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) за год составила 20.55. Сравнение с текущими 22.49 и 20.55 - 22.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BUFX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BUFX?
В прошлом FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.48 и 9.44% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.48
- Open
- 22.52
- Bid
- 22.49
- Ask
- 22.79
- Low
- 22.45
- High
- 22.52
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 0.49%
- 6-месячное изменение
- 5.04%
- Годовое изменение
- 9.44%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%