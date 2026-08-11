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BUFX: FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF

22.49 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BUFX за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.45, а максимальная — 22.52.

Следите за динамикой FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BUFX сегодня?

FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) сегодня оценивается на уровне 22.49. Инструмент торгуется в пределах 22.45 - 22.52, вчерашнее закрытие составило 22.48, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BUFX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF?

FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF в настоящее время оценивается в 22.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.44% и USD. Отслеживайте движения BUFX на графике в реальном времени.

Как купить акции BUFX?

Вы можете купить акции FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) по текущей цене 22.49. Ордера обычно размещаются около 22.49 или 22.79, тогда как 9 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BUFX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BUFX?

Инвестирование в FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF предполагает учет годового диапазона 20.55 - 22.52 и текущей цены 22.49. Многие сравнивают 0.49% и 5.04% перед размещением ордеров на 22.49 или 22.79. Изучайте ежедневные изменения цены BUFX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF?

Самая высокая цена FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) за последний год составила 22.52. Акции заметно колебались в пределах 20.55 - 22.52, сравнение с 22.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF?

Самая низкая цена FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) за год составила 20.55. Сравнение с текущими 22.49 и 20.55 - 22.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BUFX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BUFX?

В прошлом FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.48 и 9.44% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.45 22.52
Годовой диапазон
20.55 22.52
Предыдущее закрытие
22.48
Open
22.52
Bid
22.49
Ask
22.79
Low
22.45
High
22.52
Объем
9
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
0.49%
6-месячное изменение
5.04%
Годовое изменение
9.44%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%