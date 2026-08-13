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BUFX: FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF

22.48 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BUFX汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点22.48和高点22.51进行交易。

关注FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BUFX股票今天的价格是多少？

FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF股票今天的定价为22.48。它在22.48 - 22.51范围内交易，昨天的收盘价为22.49，交易量达到9。BUFX的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF股票是否支付股息？

FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF目前的价值为22.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.39%和USD。实时查看图表以跟踪BUFX走势。

如何购买BUFX股票？

您可以以22.48的当前价格购买FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF股票。订单通常设置在22.48或22.78附近，而9和-0.13%显示市场活动。立即关注BUFX的实时图表更新。

如何投资BUFX股票？

投资FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF需要考虑年度范围20.55 - 22.52和当前价格22.48。许多人在以22.48或22.78下订单之前，会比较0.45%和。实时查看BUFX价格图表，了解每日变化。

FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF的最高价格是22.52。在20.55 - 22.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF的绩效。

FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF股票的最低价格是多少？

FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF（BUFX）的最低价格为20.55。将其与当前的22.48和20.55 - 22.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUFX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BUFX股票是什么时候拆分的？

FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.49和9.39%中可见。

日范围
22.48 22.51
年范围
20.55 22.52
前一天收盘价
22.49
开盘价
22.51
卖价
22.48
买价
22.78
最低价
22.48
最高价
22.51
交易量
9
日变化
-0.04%
月变化
0.45%
6个月变化
5.00%
年变化
9.39%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%