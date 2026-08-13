BUFX: FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF
今日BUFX汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点22.48和高点22.51进行交易。
关注FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
BUFX股票今天的价格是多少？
FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF股票今天的定价为22.48。它在22.48 - 22.51范围内交易，昨天的收盘价为22.49，交易量达到9。BUFX的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF股票是否支付股息？
FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF目前的价值为22.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.39%和USD。实时查看图表以跟踪BUFX走势。
如何购买BUFX股票？
您可以以22.48的当前价格购买FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF股票。订单通常设置在22.48或22.78附近，而9和-0.13%显示市场活动。立即关注BUFX的实时图表更新。
如何投资BUFX股票？
投资FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF需要考虑年度范围20.55 - 22.52和当前价格22.48。许多人在以22.48或22.78下订单之前，会比较0.45%和。实时查看BUFX价格图表，了解每日变化。
FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF的最高价格是22.52。在20.55 - 22.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF的绩效。
FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF股票的最低价格是多少？
FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF（BUFX）的最低价格为20.55。将其与当前的22.48和20.55 - 22.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUFX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BUFX股票是什么时候拆分的？
FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.49和9.39%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.49
- 开盘价
- 22.51
- 卖价
- 22.48
- 买价
- 22.78
- 最低价
- 22.48
- 最高价
- 22.51
- 交易量
- 9
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- 0.45%
- 6个月变化
- 5.00%
- 年变化
- 9.39%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%