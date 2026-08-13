BUFX股票今天的价格是多少？ FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF股票今天的定价为22.48。它在22.48 - 22.51范围内交易，昨天的收盘价为22.49，交易量达到9。BUFX的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF股票是否支付股息？ FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF目前的价值为22.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.39%和USD。实时查看图表以跟踪BUFX走势。

如何购买BUFX股票？ 您可以以22.48的当前价格购买FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF股票。订单通常设置在22.48或22.78附近，而9和-0.13%显示市场活动。立即关注BUFX的实时图表更新。

如何投资BUFX股票？ 投资FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF需要考虑年度范围20.55 - 22.52和当前价格22.48。许多人在以22.48或22.78下订单之前，会比较0.45%和。实时查看BUFX价格图表，了解每日变化。

FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF的最高价格是22.52。在20.55 - 22.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF的绩效。

FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF股票的最低价格是多少？ FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF（BUFX）的最低价格为20.55。将其与当前的22.48和20.55 - 22.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUFX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。