Курс BUFS за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.28, а максимальная — 25.33.

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