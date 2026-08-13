BUFS股票今天的价格是多少？ FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF股票今天的定价为25.33。它在25.31 - 25.35范围内交易，昨天的收盘价为25.31，交易量达到72。BUFS的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF股票是否支付股息？ FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF目前的价值为25.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.60%和USD。实时查看图表以跟踪BUFS走势。

如何购买BUFS股票？ 您可以以25.33的当前价格购买FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF股票。订单通常设置在25.33或25.63附近，而72和-0.04%显示市场活动。立即关注BUFS的实时图表更新。

如何投资BUFS股票？ 投资FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF需要考虑年度范围22.59 - 25.36和当前价格25.33。许多人在以25.33或25.63下订单之前，会比较0.60%和。实时查看BUFS价格图表，了解每日变化。

FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF的最高价格是25.36。在22.59 - 25.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF的绩效。

FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF股票的最低价格是多少？ FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF（BUFS）的最低价格为22.59。将其与当前的25.33和22.59 - 25.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUFS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。