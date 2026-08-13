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BUFS: FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF

25.33 USD 0.02 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BUFS汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点25.31和高点25.35进行交易。

关注FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BUFS股票今天的价格是多少？

FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF股票今天的定价为25.33。它在25.31 - 25.35范围内交易，昨天的收盘价为25.31，交易量达到72。BUFS的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF股票是否支付股息？

FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF目前的价值为25.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.60%和USD。实时查看图表以跟踪BUFS走势。

如何购买BUFS股票？

您可以以25.33的当前价格购买FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF股票。订单通常设置在25.33或25.63附近，而72和-0.04%显示市场活动。立即关注BUFS的实时图表更新。

如何投资BUFS股票？

投资FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF需要考虑年度范围22.59 - 25.36和当前价格25.33。许多人在以25.33或25.63下订单之前，会比较0.60%和。实时查看BUFS价格图表，了解每日变化。

FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF的最高价格是25.36。在22.59 - 25.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF的绩效。

FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF股票的最低价格是多少？

FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF（BUFS）的最低价格为22.59。将其与当前的25.33和22.59 - 25.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUFS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BUFS股票是什么时候拆分的？

FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.31和7.60%中可见。

日范围
25.31 25.35
年范围
22.59 25.36
前一天收盘价
25.31
开盘价
25.34
卖价
25.33
买价
25.63
最低价
25.31
最高价
25.35
交易量
72
日变化
0.08%
月变化
0.60%
6个月变化
7.79%
年变化
7.60%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%