BUFS: FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
今日BUFS汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点25.31和高点25.35进行交易。
关注FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- W1
- MN
常见问题解答
BUFS股票今天的价格是多少？
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF股票今天的定价为25.33。它在25.31 - 25.35范围内交易，昨天的收盘价为25.31，交易量达到72。BUFS的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF股票是否支付股息？
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF目前的价值为25.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.60%和USD。实时查看图表以跟踪BUFS走势。
如何购买BUFS股票？
您可以以25.33的当前价格购买FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF股票。订单通常设置在25.33或25.63附近，而72和-0.04%显示市场活动。立即关注BUFS的实时图表更新。
如何投资BUFS股票？
投资FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF需要考虑年度范围22.59 - 25.36和当前价格25.33。许多人在以25.33或25.63下订单之前，会比较0.60%和。实时查看BUFS价格图表，了解每日变化。
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF的最高价格是25.36。在22.59 - 25.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF的绩效。
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF股票的最低价格是多少？
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF（BUFS）的最低价格为22.59。将其与当前的25.33和22.59 - 25.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUFS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BUFS股票是什么时候拆分的？
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.31和7.60%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.31
- 开盘价
- 25.34
- 卖价
- 25.33
- 买价
- 25.63
- 最低价
- 25.31
- 最高价
- 25.35
- 交易量
- 72
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 0.60%
- 6个月变化
- 7.79%
- 年变化
- 7.60%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%