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BUFP: PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

32.73 USD 0.02 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BUFP за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.68, а максимальная — 32.77.

Следите за динамикой PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BUFP сегодня?

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) сегодня оценивается на уровне 32.73. Инструмент торгуется в пределах 32.68 - 32.77, вчерашнее закрытие составило 32.71, а торговый объем достиг 86. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BUFP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF?

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF в настоящее время оценивается в 32.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.98% и USD. Отслеживайте движения BUFP на графике в реальном времени.

Как купить акции BUFP?

Вы можете купить акции PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) по текущей цене 32.73. Ордера обычно размещаются около 32.73 или 33.03, тогда как 86 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BUFP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BUFP?

Инвестирование в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF предполагает учет годового диапазона 29.12 - 32.77 и текущей цены 32.73. Многие сравнивают 1.39% и 7.98% перед размещением ордеров на 32.73 или 33.03. Изучайте ежедневные изменения цены BUFP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF?

Самая высокая цена PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) за последний год составила 32.77. Акции заметно колебались в пределах 29.12 - 32.77, сравнение с 32.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF?

Самая низкая цена PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) за год составила 29.12. Сравнение с текущими 32.73 и 29.12 - 32.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BUFP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BUFP?

В прошлом PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.71 и 7.98% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.68 32.77
Годовой диапазон
29.12 32.77
Предыдущее закрытие
32.71
Open
32.77
Bid
32.73
Ask
33.03
Low
32.68
High
32.77
Объем
86
Дневное изменение
0.06%
Месячное изменение
1.39%
6-месячное изменение
7.98%
Годовое изменение
7.98%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%