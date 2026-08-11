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BUFP: PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
Курс BUFP за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.68, а максимальная — 32.77.
Следите за динамикой PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BUFP сегодня?
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) сегодня оценивается на уровне 32.73. Инструмент торгуется в пределах 32.68 - 32.77, вчерашнее закрытие составило 32.71, а торговый объем достиг 86. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BUFP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF?
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF в настоящее время оценивается в 32.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.98% и USD. Отслеживайте движения BUFP на графике в реальном времени.
Как купить акции BUFP?
Вы можете купить акции PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) по текущей цене 32.73. Ордера обычно размещаются около 32.73 или 33.03, тогда как 86 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BUFP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BUFP?
Инвестирование в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF предполагает учет годового диапазона 29.12 - 32.77 и текущей цены 32.73. Многие сравнивают 1.39% и 7.98% перед размещением ордеров на 32.73 или 33.03. Изучайте ежедневные изменения цены BUFP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF?
Самая высокая цена PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) за последний год составила 32.77. Акции заметно колебались в пределах 29.12 - 32.77, сравнение с 32.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF?
Самая низкая цена PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) за год составила 29.12. Сравнение с текущими 32.73 и 29.12 - 32.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BUFP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BUFP?
В прошлом PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.71 и 7.98% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.71
- Open
- 32.77
- Bid
- 32.73
- Ask
- 33.03
- Low
- 32.68
- High
- 32.77
- Объем
- 86
- Дневное изменение
- 0.06%
- Месячное изменение
- 1.39%
- 6-месячное изменение
- 7.98%
- Годовое изменение
- 7.98%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%