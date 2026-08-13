BUFP股票今天的价格是多少？ PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF股票今天的定价为32.70。它在32.66 - 32.75范围内交易，昨天的收盘价为32.73，交易量达到64。BUFP的实时价格图表显示了这些更新。

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF股票是否支付股息？ PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF目前的价值为32.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.89%和USD。实时查看图表以跟踪BUFP走势。

如何购买BUFP股票？ 您可以以32.70的当前价格购买PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF股票。订单通常设置在32.70或33.00附近，而64和-0.03%显示市场活动。立即关注BUFP的实时图表更新。

如何投资BUFP股票？ 投资PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF需要考虑年度范围29.12 - 32.77和当前价格32.70。许多人在以32.70或33.00下订单之前，会比较1.30%和。实时查看BUFP价格图表，了解每日变化。

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF的最高价格是32.77。在29.12 - 32.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF的绩效。

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF股票的最低价格是多少？ PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF（BUFP）的最低价格为29.12。将其与当前的32.70和29.12 - 32.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUFP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。