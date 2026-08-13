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BUFP: PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

32.70 USD 0.03 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BUFP汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点32.66和高点32.75进行交易。

关注PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BUFP股票今天的价格是多少？

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF股票今天的定价为32.70。它在32.66 - 32.75范围内交易，昨天的收盘价为32.73，交易量达到64。BUFP的实时价格图表显示了这些更新。

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF股票是否支付股息？

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF目前的价值为32.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.89%和USD。实时查看图表以跟踪BUFP走势。

如何购买BUFP股票？

您可以以32.70的当前价格购买PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF股票。订单通常设置在32.70或33.00附近，而64和-0.03%显示市场活动。立即关注BUFP的实时图表更新。

如何投资BUFP股票？

投资PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF需要考虑年度范围29.12 - 32.77和当前价格32.70。许多人在以32.70或33.00下订单之前，会比较1.30%和。实时查看BUFP价格图表，了解每日变化。

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF的最高价格是32.77。在29.12 - 32.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF的绩效。

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF股票的最低价格是多少？

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF（BUFP）的最低价格为29.12。将其与当前的32.70和29.12 - 32.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUFP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BUFP股票是什么时候拆分的？

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.73和7.89%中可见。

日范围
32.66 32.75
年范围
29.12 32.77
前一天收盘价
32.73
开盘价
32.71
卖价
32.70
买价
33.00
最低价
32.66
最高价
32.75
交易量
64
日变化
-0.09%
月变化
1.30%
6个月变化
7.89%
年变化
7.89%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%