BUFP: PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
今日BUFP汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点32.66和高点32.75进行交易。
关注PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BUFP股票今天的价格是多少？
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF股票今天的定价为32.70。它在32.66 - 32.75范围内交易，昨天的收盘价为32.73，交易量达到64。BUFP的实时价格图表显示了这些更新。
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF股票是否支付股息？
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF目前的价值为32.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.89%和USD。实时查看图表以跟踪BUFP走势。
如何购买BUFP股票？
您可以以32.70的当前价格购买PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF股票。订单通常设置在32.70或33.00附近，而64和-0.03%显示市场活动。立即关注BUFP的实时图表更新。
如何投资BUFP股票？
投资PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF需要考虑年度范围29.12 - 32.77和当前价格32.70。许多人在以32.70或33.00下订单之前，会比较1.30%和。实时查看BUFP价格图表，了解每日变化。
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF的最高价格是32.77。在29.12 - 32.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF的绩效。
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF股票的最低价格是多少？
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF（BUFP）的最低价格为29.12。将其与当前的32.70和29.12 - 32.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUFP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BUFP股票是什么时候拆分的？
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.73和7.89%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.73
- 开盘价
- 32.71
- 卖价
- 32.70
- 买价
- 33.00
- 最低价
- 32.66
- 最高价
- 32.75
- 交易量
- 64
- 日变化
- -0.09%
- 月变化
- 1.30%
- 6个月变化
- 7.89%
- 年变化
- 7.89%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%