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BUFH: FT Vest Laddered Max Buffer ETF
Курс BUFH за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.57, а максимальная — 21.62.
Следите за динамикой FT Vest Laddered Max Buffer ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BUFH сегодня?
FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) сегодня оценивается на уровне 21.61. Инструмент торгуется в пределах 21.57 - 21.62, вчерашнее закрытие составило 21.59, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BUFH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest Laddered Max Buffer ETF?
FT Vest Laddered Max Buffer ETF в настоящее время оценивается в 21.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.97% и USD. Отслеживайте движения BUFH на графике в реальном времени.
Как купить акции BUFH?
Вы можете купить акции FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) по текущей цене 21.61. Ордера обычно размещаются около 21.61 или 21.91, тогда как 23 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BUFH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BUFH?
Инвестирование в FT Vest Laddered Max Buffer ETF предполагает учет годового диапазона 20.39 - 21.71 и текущей цены 21.61. Многие сравнивают 0.37% и 3.26% перед размещением ордеров на 21.61 или 21.91. Изучайте ежедневные изменения цены BUFH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest Laddered Max Buffer ETF?
Самая высокая цена FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) за последний год составила 21.71. Акции заметно колебались в пределах 20.39 - 21.71, сравнение с 21.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest Laddered Max Buffer ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest Laddered Max Buffer ETF?
Самая низкая цена FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) за год составила 20.39. Сравнение с текущими 21.61 и 20.39 - 21.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BUFH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BUFH?
В прошлом FT Vest Laddered Max Buffer ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.59 и 5.97% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.59
- Open
- 21.61
- Bid
- 21.61
- Ask
- 21.91
- Low
- 21.57
- High
- 21.62
- Объем
- 23
- Дневное изменение
- 0.09%
- Месячное изменение
- 0.37%
- 6-месячное изменение
- 3.26%
- Годовое изменение
- 5.97%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%