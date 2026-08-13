BUFH股票今天的价格是多少？ FT Vest Laddered Max Buffer ETF股票今天的定价为21.59。它在21.57 - 21.60范围内交易，昨天的收盘价为21.61，交易量达到5。BUFH的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest Laddered Max Buffer ETF股票是否支付股息？ FT Vest Laddered Max Buffer ETF目前的价值为21.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.87%和USD。实时查看图表以跟踪BUFH走势。

如何购买BUFH股票？ 您可以以21.59的当前价格购买FT Vest Laddered Max Buffer ETF股票。订单通常设置在21.59或21.89附近，而5和-0.05%显示市场活动。立即关注BUFH的实时图表更新。

如何投资BUFH股票？ 投资FT Vest Laddered Max Buffer ETF需要考虑年度范围20.39 - 21.71和当前价格21.59。许多人在以21.59或21.89下订单之前，会比较0.28%和。实时查看BUFH价格图表，了解每日变化。

FT Vest Laddered Max Buffer ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，FT Vest Laddered Max Buffer ETF的最高价格是21.71。在20.39 - 21.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Laddered Max Buffer ETF的绩效。

FT Vest Laddered Max Buffer ETF股票的最低价格是多少？ FT Vest Laddered Max Buffer ETF（BUFH）的最低价格为20.39。将其与当前的21.59和20.39 - 21.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUFH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。