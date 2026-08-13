BUFH: FT Vest Laddered Max Buffer ETF
今日BUFH汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点21.57和高点21.60进行交易。
关注FT Vest Laddered Max Buffer ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BUFH股票今天的价格是多少？
FT Vest Laddered Max Buffer ETF股票今天的定价为21.59。它在21.57 - 21.60范围内交易，昨天的收盘价为21.61，交易量达到5。BUFH的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest Laddered Max Buffer ETF股票是否支付股息？
FT Vest Laddered Max Buffer ETF目前的价值为21.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.87%和USD。实时查看图表以跟踪BUFH走势。
如何购买BUFH股票？
您可以以21.59的当前价格购买FT Vest Laddered Max Buffer ETF股票。订单通常设置在21.59或21.89附近，而5和-0.05%显示市场活动。立即关注BUFH的实时图表更新。
如何投资BUFH股票？
投资FT Vest Laddered Max Buffer ETF需要考虑年度范围20.39 - 21.71和当前价格21.59。许多人在以21.59或21.89下订单之前，会比较0.28%和。实时查看BUFH价格图表，了解每日变化。
FT Vest Laddered Max Buffer ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest Laddered Max Buffer ETF的最高价格是21.71。在20.39 - 21.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Laddered Max Buffer ETF的绩效。
FT Vest Laddered Max Buffer ETF股票的最低价格是多少？
FT Vest Laddered Max Buffer ETF（BUFH）的最低价格为20.39。将其与当前的21.59和20.39 - 21.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUFH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BUFH股票是什么时候拆分的？
FT Vest Laddered Max Buffer ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.61和5.87%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.61
- 开盘价
- 21.60
- 卖价
- 21.59
- 买价
- 21.89
- 最低价
- 21.57
- 最高价
- 21.60
- 交易量
- 5
- 日变化
- -0.09%
- 月变化
- 0.28%
- 6个月变化
- 3.16%
- 年变化
- 5.87%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%