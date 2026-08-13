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BUFH: FT Vest Laddered Max Buffer ETF

21.59 USD 0.02 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BUFH汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点21.57和高点21.60进行交易。

关注FT Vest Laddered Max Buffer ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BUFH股票今天的价格是多少？

FT Vest Laddered Max Buffer ETF股票今天的定价为21.59。它在21.57 - 21.60范围内交易，昨天的收盘价为21.61，交易量达到5。BUFH的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest Laddered Max Buffer ETF股票是否支付股息？

FT Vest Laddered Max Buffer ETF目前的价值为21.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.87%和USD。实时查看图表以跟踪BUFH走势。

如何购买BUFH股票？

您可以以21.59的当前价格购买FT Vest Laddered Max Buffer ETF股票。订单通常设置在21.59或21.89附近，而5和-0.05%显示市场活动。立即关注BUFH的实时图表更新。

如何投资BUFH股票？

投资FT Vest Laddered Max Buffer ETF需要考虑年度范围20.39 - 21.71和当前价格21.59。许多人在以21.59或21.89下订单之前，会比较0.28%和。实时查看BUFH价格图表，了解每日变化。

FT Vest Laddered Max Buffer ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest Laddered Max Buffer ETF的最高价格是21.71。在20.39 - 21.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Laddered Max Buffer ETF的绩效。

FT Vest Laddered Max Buffer ETF股票的最低价格是多少？

FT Vest Laddered Max Buffer ETF（BUFH）的最低价格为20.39。将其与当前的21.59和20.39 - 21.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUFH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BUFH股票是什么时候拆分的？

FT Vest Laddered Max Buffer ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.61和5.87%中可见。

日范围
21.57 21.60
年范围
20.39 21.71
前一天收盘价
21.61
开盘价
21.60
卖价
21.59
买价
21.89
最低价
21.57
最高价
21.60
交易量
5
日变化
-0.09%
月变化
0.28%
6个月变化
3.16%
年变化
5.87%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%