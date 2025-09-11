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BTZ: BlackRock Credit Allocation Income Trust

10.26 USD 0.02 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BTZ за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.21, а максимальная — 10.29.

Следите за динамикой BlackRock Credit Allocation Income Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BTZ сегодня?

BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) сегодня оценивается на уровне 10.26. Инструмент торгуется в пределах 10.21 - 10.29, вчерашнее закрытие составило 10.24, а торговый объем достиг 430. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BTZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BlackRock Credit Allocation Income Trust?

BlackRock Credit Allocation Income Trust в настоящее время оценивается в 10.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.47% и USD. Отслеживайте движения BTZ на графике в реальном времени.

Как купить акции BTZ?

Вы можете купить акции BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) по текущей цене 10.26. Ордера обычно размещаются около 10.26 или 10.56, тогда как 430 и 0.49% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BTZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BTZ?

Инвестирование в BlackRock Credit Allocation Income Trust предполагает учет годового диапазона 9.70 - 11.18 и текущей цены 10.26. Многие сравнивают 2.40% и -2.47% перед размещением ордеров на 10.26 или 10.56. Изучайте ежедневные изменения цены BTZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BlackRock Credit Allocation Income Trust?

Самая высокая цена BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) за последний год составила 11.18. Акции заметно колебались в пределах 9.70 - 11.18, сравнение с 10.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BlackRock Credit Allocation Income Trust на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BlackRock Credit Allocation Income Trust?

Самая низкая цена BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) за год составила 9.70. Сравнение с текущими 10.26 и 9.70 - 11.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BTZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BTZ?

В прошлом BlackRock Credit Allocation Income Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.24 и -6.47% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.21 10.29
Годовой диапазон
9.70 11.18
Предыдущее закрытие
10.24
Open
10.21
Bid
10.26
Ask
10.56
Low
10.21
High
10.29
Объем
430
Дневное изменение
0.20%
Месячное изменение
2.40%
6-месячное изменение
-2.47%
Годовое изменение
-6.47%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%