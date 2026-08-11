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BTGO: BitGo Holdings Inc Class A
Курс BTGO за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.89, а максимальная — 5.08.
Следите за динамикой BitGo Holdings Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BTGO сегодня?
BitGo Holdings Inc Class A (BTGO) сегодня оценивается на уровне 5.04. Инструмент торгуется в пределах 4.89 - 5.08, вчерашнее закрытие составило 5.05, а торговый объем достиг 2609. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BTGO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BitGo Holdings Inc Class A?
BitGo Holdings Inc Class A в настоящее время оценивается в 5.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -77.53% и USD. Отслеживайте движения BTGO на графике в реальном времени.
Как купить акции BTGO?
Вы можете купить акции BitGo Holdings Inc Class A (BTGO) по текущей цене 5.04. Ордера обычно размещаются около 5.04 или 5.34, тогда как 2609 и 0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BTGO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BTGO?
Инвестирование в BitGo Holdings Inc Class A предполагает учет годового диапазона 4.66 - 24.50 и текущей цены 5.04. Многие сравнивают 3.49% и -48.36% перед размещением ордеров на 5.04 или 5.34. Изучайте ежедневные изменения цены BTGO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BitGo Holdings Inc Class A?
Самая высокая цена BitGo Holdings Inc Class A (BTGO) за последний год составила 24.50. Акции заметно колебались в пределах 4.66 - 24.50, сравнение с 5.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BitGo Holdings Inc Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BitGo Holdings Inc Class A?
Самая низкая цена BitGo Holdings Inc Class A (BTGO) за год составила 4.66. Сравнение с текущими 5.04 и 4.66 - 24.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BTGO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BTGO?
В прошлом BitGo Holdings Inc Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.05 и -77.53% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 5.05
- Open
- 5.02
- Bid
- 5.04
- Ask
- 5.34
- Low
- 4.89
- High
- 5.08
- Объем
- 2.609 K
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- 3.49%
- 6-месячное изменение
- -48.36%
- Годовое изменение
- -77.53%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%