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BTGO: BitGo Holdings Inc Class A

5.04 USD 0.01 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BTGO за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.89, а максимальная — 5.08.

Следите за динамикой BitGo Holdings Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BTGO сегодня?

BitGo Holdings Inc Class A (BTGO) сегодня оценивается на уровне 5.04. Инструмент торгуется в пределах 4.89 - 5.08, вчерашнее закрытие составило 5.05, а торговый объем достиг 2609. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BTGO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BitGo Holdings Inc Class A?

BitGo Holdings Inc Class A в настоящее время оценивается в 5.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -77.53% и USD. Отслеживайте движения BTGO на графике в реальном времени.

Как купить акции BTGO?

Вы можете купить акции BitGo Holdings Inc Class A (BTGO) по текущей цене 5.04. Ордера обычно размещаются около 5.04 или 5.34, тогда как 2609 и 0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BTGO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BTGO?

Инвестирование в BitGo Holdings Inc Class A предполагает учет годового диапазона 4.66 - 24.50 и текущей цены 5.04. Многие сравнивают 3.49% и -48.36% перед размещением ордеров на 5.04 или 5.34. Изучайте ежедневные изменения цены BTGO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BitGo Holdings Inc Class A?

Самая высокая цена BitGo Holdings Inc Class A (BTGO) за последний год составила 24.50. Акции заметно колебались в пределах 4.66 - 24.50, сравнение с 5.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BitGo Holdings Inc Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BitGo Holdings Inc Class A?

Самая низкая цена BitGo Holdings Inc Class A (BTGO) за год составила 4.66. Сравнение с текущими 5.04 и 4.66 - 24.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BTGO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BTGO?

В прошлом BitGo Holdings Inc Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.05 и -77.53% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
4.89 5.08
Годовой диапазон
4.66 24.50
Предыдущее закрытие
5.05
Open
5.02
Bid
5.04
Ask
5.34
Low
4.89
High
5.08
Объем
2.609 K
Дневное изменение
-0.20%
Месячное изменение
3.49%
6-месячное изменение
-48.36%
Годовое изменение
-77.53%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%