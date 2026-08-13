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BTGO: BitGo Holdings Inc Class A

4.96 USD 0.08 (1.59%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BTGO汇率已更改-1.59%。当日，交易品种以低点4.95和高点5.12进行交易。

关注BitGo Holdings Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
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常见问题解答

BTGO股票今天的价格是多少？

BitGo Holdings Inc Class A股票今天的定价为4.96。它在4.95 - 5.12范围内交易，昨天的收盘价为5.04，交易量达到1336。BTGO的实时价格图表显示了这些更新。

BitGo Holdings Inc Class A股票是否支付股息？

BitGo Holdings Inc Class A目前的价值为4.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-77.89%和USD。实时查看图表以跟踪BTGO走势。

如何购买BTGO股票？

您可以以4.96的当前价格购买BitGo Holdings Inc Class A股票。订单通常设置在4.96或5.26附近，而1336和-1.78%显示市场活动。立即关注BTGO的实时图表更新。

如何投资BTGO股票？

投资BitGo Holdings Inc Class A需要考虑年度范围4.66 - 24.50和当前价格4.96。许多人在以4.96或5.26下订单之前，会比较1.85%和。实时查看BTGO价格图表，了解每日变化。

BitGo Holdings Inc Class A股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BitGo Holdings Inc Class A的最高价格是24.50。在4.66 - 24.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BitGo Holdings Inc Class A的绩效。

BitGo Holdings Inc Class A股票的最低价格是多少？

BitGo Holdings Inc Class A（BTGO）的最低价格为4.66。将其与当前的4.96和4.66 - 24.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BTGO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BTGO股票是什么时候拆分的？

BitGo Holdings Inc Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.04和-77.89%中可见。

日范围
4.95 5.12
年范围
4.66 24.50
前一天收盘价
5.04
开盘价
5.05
卖价
4.96
买价
5.26
最低价
4.95
最高价
5.12
交易量
1.336 K
日变化
-1.59%
月变化
1.85%
6个月变化
-49.18%
年变化
-77.89%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%