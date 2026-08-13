BTGO: BitGo Holdings Inc Class A
今日BTGO汇率已更改-1.59%。当日，交易品种以低点4.95和高点5.12进行交易。
关注BitGo Holdings Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
BTGO股票今天的价格是多少？
BitGo Holdings Inc Class A股票今天的定价为4.96。它在4.95 - 5.12范围内交易，昨天的收盘价为5.04，交易量达到1336。BTGO的实时价格图表显示了这些更新。
BitGo Holdings Inc Class A股票是否支付股息？
BitGo Holdings Inc Class A目前的价值为4.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-77.89%和USD。实时查看图表以跟踪BTGO走势。
如何购买BTGO股票？
您可以以4.96的当前价格购买BitGo Holdings Inc Class A股票。订单通常设置在4.96或5.26附近，而1336和-1.78%显示市场活动。立即关注BTGO的实时图表更新。
如何投资BTGO股票？
投资BitGo Holdings Inc Class A需要考虑年度范围4.66 - 24.50和当前价格4.96。许多人在以4.96或5.26下订单之前，会比较1.85%和。实时查看BTGO价格图表，了解每日变化。
BitGo Holdings Inc Class A股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BitGo Holdings Inc Class A的最高价格是24.50。在4.66 - 24.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BitGo Holdings Inc Class A的绩效。
BitGo Holdings Inc Class A股票的最低价格是多少？
BitGo Holdings Inc Class A（BTGO）的最低价格为4.66。将其与当前的4.96和4.66 - 24.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BTGO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BTGO股票是什么时候拆分的？
BitGo Holdings Inc Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.04和-77.89%中可见。
- 前一天收盘价
- 5.04
- 开盘价
- 5.05
- 卖价
- 4.96
- 买价
- 5.26
- 最低价
- 4.95
- 最高价
- 5.12
- 交易量
- 1.336 K
- 日变化
- -1.59%
- 月变化
- 1.85%
- 6个月变化
- -49.18%
- 年变化
- -77.89%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%