Курс BTCZ за сегодня изменился на 2.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.31, а максимальная — 5.51.

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