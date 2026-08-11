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BTCZ: T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF

5.46 USD 0.15 (2.82%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BTCZ за сегодня изменился на 2.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.31, а максимальная — 5.51.

Следите за динамикой T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BTCZ сегодня?

T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF (BTCZ) сегодня оценивается на уровне 5.46. Инструмент торгуется в пределах 5.31 - 5.51, вчерашнее закрытие составило 5.31, а торговый объем достиг 1631. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BTCZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF?

T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF в настоящее время оценивается в 5.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 72.78% и USD. Отслеживайте движения BTCZ на графике в реальном времени.

Как купить акции BTCZ?

Вы можете купить акции T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF (BTCZ) по текущей цене 5.46. Ордера обычно размещаются около 5.46 или 5.76, тогда как 1631 и 2.82% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BTCZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BTCZ?

Инвестирование в T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF предполагает учет годового диапазона 2.30 - 7.34 и текущей цены 5.46. Многие сравнивают -4.38% и -11.51% перед размещением ордеров на 5.46 или 5.76. Изучайте ежедневные изменения цены BTCZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF?

Самая высокая цена T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF (BTCZ) за последний год составила 7.34. Акции заметно колебались в пределах 2.30 - 7.34, сравнение с 5.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF?

Самая низкая цена T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF (BTCZ) за год составила 2.30. Сравнение с текущими 5.46 и 2.30 - 7.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BTCZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BTCZ?

В прошлом T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.31 и 72.78% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.31 5.51
Годовой диапазон
2.30 7.34
Предыдущее закрытие
5.31
Open
5.31
Bid
5.46
Ask
5.76
Low
5.31
High
5.51
Объем
1.631 K
Дневное изменение
2.82%
Месячное изменение
-4.38%
6-месячное изменение
-11.51%
Годовое изменение
72.78%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%