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BTCZ: T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF
Курс BTCZ за сегодня изменился на 2.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.31, а максимальная — 5.51.
Следите за динамикой T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BTCZ сегодня?
T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF (BTCZ) сегодня оценивается на уровне 5.46. Инструмент торгуется в пределах 5.31 - 5.51, вчерашнее закрытие составило 5.31, а торговый объем достиг 1631. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BTCZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF?
T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF в настоящее время оценивается в 5.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 72.78% и USD. Отслеживайте движения BTCZ на графике в реальном времени.
Как купить акции BTCZ?
Вы можете купить акции T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF (BTCZ) по текущей цене 5.46. Ордера обычно размещаются около 5.46 или 5.76, тогда как 1631 и 2.82% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BTCZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BTCZ?
Инвестирование в T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF предполагает учет годового диапазона 2.30 - 7.34 и текущей цены 5.46. Многие сравнивают -4.38% и -11.51% перед размещением ордеров на 5.46 или 5.76. Изучайте ежедневные изменения цены BTCZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF?
Самая высокая цена T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF (BTCZ) за последний год составила 7.34. Акции заметно колебались в пределах 2.30 - 7.34, сравнение с 5.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF?
Самая низкая цена T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF (BTCZ) за год составила 2.30. Сравнение с текущими 5.46 и 2.30 - 7.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BTCZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BTCZ?
В прошлом T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.31 и 72.78% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 5.31
- Open
- 5.31
- Bid
- 5.46
- Ask
- 5.76
- Low
- 5.31
- High
- 5.51
- Объем
- 1.631 K
- Дневное изменение
- 2.82%
- Месячное изменение
- -4.38%
- 6-месячное изменение
- -11.51%
- Годовое изменение
- 72.78%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%