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BTCZ: T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF

5.55 USD 0.09 (1.65%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BTCZ汇率已更改1.65%。当日，交易品种以低点5.43和高点5.61进行交易。

关注T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BTCZ股票今天的价格是多少？

T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF股票今天的定价为5.55。它在5.43 - 5.61范围内交易，昨天的收盘价为5.46，交易量达到1530。BTCZ的实时价格图表显示了这些更新。

T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF股票是否支付股息？

T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF目前的价值为5.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注75.63%和USD。实时查看图表以跟踪BTCZ走势。

如何购买BTCZ股票？

您可以以5.55的当前价格购买T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF股票。订单通常设置在5.55或5.85附近，而1530和2.21%显示市场活动。立即关注BTCZ的实时图表更新。

如何投资BTCZ股票？

投资T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF需要考虑年度范围2.30 - 7.34和当前价格5.55。许多人在以5.55或5.85下订单之前，会比较-2.80%和。实时查看BTCZ价格图表，了解每日变化。

T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF的最高价格是7.34。在2.30 - 7.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF的绩效。

T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF股票的最低价格是多少？

T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF（BTCZ）的最低价格为2.30。将其与当前的5.55和2.30 - 7.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BTCZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BTCZ股票是什么时候拆分的？

T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.46和75.63%中可见。

日范围
5.43 5.61
年范围
2.30 7.34
前一天收盘价
5.46
开盘价
5.43
卖价
5.55
买价
5.85
最低价
5.43
最高价
5.61
交易量
1.530 K
日变化
1.65%
月变化
-2.80%
6个月变化
-10.05%
年变化
75.63%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%