BTCZ: T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF
今日BTCZ汇率已更改1.65%。当日，交易品种以低点5.43和高点5.61进行交易。
关注T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BTCZ股票今天的价格是多少？
T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF股票今天的定价为5.55。它在5.43 - 5.61范围内交易，昨天的收盘价为5.46，交易量达到1530。BTCZ的实时价格图表显示了这些更新。
T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF股票是否支付股息？
T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF目前的价值为5.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注75.63%和USD。实时查看图表以跟踪BTCZ走势。
如何购买BTCZ股票？
您可以以5.55的当前价格购买T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF股票。订单通常设置在5.55或5.85附近，而1530和2.21%显示市场活动。立即关注BTCZ的实时图表更新。
如何投资BTCZ股票？
投资T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF需要考虑年度范围2.30 - 7.34和当前价格5.55。许多人在以5.55或5.85下订单之前，会比较-2.80%和。实时查看BTCZ价格图表，了解每日变化。
T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF的最高价格是7.34。在2.30 - 7.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF的绩效。
T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF股票的最低价格是多少？
T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF（BTCZ）的最低价格为2.30。将其与当前的5.55和2.30 - 7.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BTCZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BTCZ股票是什么时候拆分的？
T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.46和75.63%中可见。
- 前一天收盘价
- 5.46
- 开盘价
- 5.43
- 卖价
- 5.55
- 买价
- 5.85
- 最低价
- 5.43
- 最高价
- 5.61
- 交易量
- 1.530 K
- 日变化
- 1.65%
- 月变化
- -2.80%
- 6个月变化
- -10.05%
- 年变化
- 75.63%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%