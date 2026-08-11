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BTCL: T-REX 2X LONG BITCOIN DAILY TARGET ETF
Курс BTCL за сегодня изменился на -3.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.19, а максимальная — 12.63.
Следите за динамикой T-REX 2X LONG BITCOIN DAILY TARGET ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BTCL сегодня?
T-REX 2X LONG BITCOIN DAILY TARGET ETF (BTCL) сегодня оценивается на уровне 12.28. Инструмент торгуется в пределах 12.19 - 12.63, вчерашнее закрытие составило 12.68, а торговый объем достиг 53. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BTCL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X LONG BITCOIN DAILY TARGET ETF?
T-REX 2X LONG BITCOIN DAILY TARGET ETF в настоящее время оценивается в 12.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -76.76% и USD. Отслеживайте движения BTCL на графике в реальном времени.
Как купить акции BTCL?
Вы можете купить акции T-REX 2X LONG BITCOIN DAILY TARGET ETF (BTCL) по текущей цене 12.28. Ордера обычно размещаются около 12.28 или 12.58, тогда как 53 и -2.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BTCL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BTCL?
Инвестирование в T-REX 2X LONG BITCOIN DAILY TARGET ETF предполагает учет годового диапазона 10.41 - 68.14 и текущей цены 12.28. Многие сравнивают 4.16% и -17.53% перед размещением ордеров на 12.28 или 12.58. Изучайте ежедневные изменения цены BTCL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X LONG BITCOIN DAILY TARGET ETF?
Самая высокая цена T-REX 2X LONG BITCOIN DAILY TARGET ETF (BTCL) за последний год составила 68.14. Акции заметно колебались в пределах 10.41 - 68.14, сравнение с 12.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X LONG BITCOIN DAILY TARGET ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X LONG BITCOIN DAILY TARGET ETF?
Самая низкая цена T-REX 2X LONG BITCOIN DAILY TARGET ETF (BTCL) за год составила 10.41. Сравнение с текущими 12.28 и 10.41 - 68.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BTCL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BTCL?
В прошлом T-REX 2X LONG BITCOIN DAILY TARGET ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.68 и -76.76% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.68
- Open
- 12.59
- Bid
- 12.28
- Ask
- 12.58
- Low
- 12.19
- High
- 12.63
- Объем
- 53
- Дневное изменение
- -3.15%
- Месячное изменение
- 4.16%
- 6-месячное изменение
- -17.53%
- Годовое изменение
- -76.76%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%