Курс BTCL за сегодня изменился на -3.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.19, а максимальная — 12.63.

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