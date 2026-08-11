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BTCL: T-REX 2X LONG BITCOIN DAILY TARGET ETF

12.28 USD 0.40 (3.15%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BTCL за сегодня изменился на -3.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.19, а максимальная — 12.63.

Следите за динамикой T-REX 2X LONG BITCOIN DAILY TARGET ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BTCL сегодня?

T-REX 2X LONG BITCOIN DAILY TARGET ETF (BTCL) сегодня оценивается на уровне 12.28. Инструмент торгуется в пределах 12.19 - 12.63, вчерашнее закрытие составило 12.68, а торговый объем достиг 53. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BTCL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X LONG BITCOIN DAILY TARGET ETF?

T-REX 2X LONG BITCOIN DAILY TARGET ETF в настоящее время оценивается в 12.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -76.76% и USD. Отслеживайте движения BTCL на графике в реальном времени.

Как купить акции BTCL?

Вы можете купить акции T-REX 2X LONG BITCOIN DAILY TARGET ETF (BTCL) по текущей цене 12.28. Ордера обычно размещаются около 12.28 или 12.58, тогда как 53 и -2.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BTCL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BTCL?

Инвестирование в T-REX 2X LONG BITCOIN DAILY TARGET ETF предполагает учет годового диапазона 10.41 - 68.14 и текущей цены 12.28. Многие сравнивают 4.16% и -17.53% перед размещением ордеров на 12.28 или 12.58. Изучайте ежедневные изменения цены BTCL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X LONG BITCOIN DAILY TARGET ETF?

Самая высокая цена T-REX 2X LONG BITCOIN DAILY TARGET ETF (BTCL) за последний год составила 68.14. Акции заметно колебались в пределах 10.41 - 68.14, сравнение с 12.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X LONG BITCOIN DAILY TARGET ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X LONG BITCOIN DAILY TARGET ETF?

Самая низкая цена T-REX 2X LONG BITCOIN DAILY TARGET ETF (BTCL) за год составила 10.41. Сравнение с текущими 12.28 и 10.41 - 68.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BTCL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BTCL?

В прошлом T-REX 2X LONG BITCOIN DAILY TARGET ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.68 и -76.76% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
12.19 12.63
Годовой диапазон
10.41 68.14
Предыдущее закрытие
12.68
Open
12.59
Bid
12.28
Ask
12.58
Low
12.19
High
12.63
Объем
53
Дневное изменение
-3.15%
Месячное изменение
4.16%
6-месячное изменение
-17.53%
Годовое изменение
-76.76%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%