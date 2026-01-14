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BSL: Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund of Beneficial In

13.08 USD 0.03 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BSL за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.00, а максимальная — 13.08.

Следите за динамикой Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund of Beneficial In. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BSL сегодня?

Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund of Beneficial In (BSL) сегодня оценивается на уровне 13.08. Инструмент торгуется в пределах 13.00 - 13.08, вчерашнее закрытие составило 13.05, а торговый объем достиг 59. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BSL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund of Beneficial In?

Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund of Beneficial In в настоящее время оценивается в 13.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -8.40% и USD. Отслеживайте движения BSL на графике в реальном времени.

Как купить акции BSL?

Вы можете купить акции Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund of Beneficial In (BSL) по текущей цене 13.08. Ордера обычно размещаются около 13.08 или 13.38, тогда как 59 и 0.62% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BSL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BSL?

Инвестирование в Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund of Beneficial In предполагает учет годового диапазона 12.59 - 14.32 и текущей цены 13.08. Многие сравнивают 0.77% и 0.85% перед размещением ордеров на 13.08 или 13.38. Изучайте ежедневные изменения цены BSL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund of Beneficial In?

Самая высокая цена Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund of Beneficial In (BSL) за последний год составила 14.32. Акции заметно колебались в пределах 12.59 - 14.32, сравнение с 13.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund of Beneficial In на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund of Beneficial In?

Самая низкая цена Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund of Beneficial In (BSL) за год составила 12.59. Сравнение с текущими 13.08 и 12.59 - 14.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BSL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BSL?

В прошлом Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund of Beneficial In проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.05 и -8.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
13.00 13.08
Годовой диапазон
12.59 14.32
Предыдущее закрытие
13.05
Open
13.00
Bid
13.08
Ask
13.38
Low
13.00
High
13.08
Объем
59
Дневное изменение
0.23%
Месячное изменение
0.77%
6-месячное изменение
0.85%
Годовое изменение
-8.40%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%