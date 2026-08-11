- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BRR: Columbus Circle Capital Corp. I
Курс BRR за сегодня изменился на -3.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.68, а максимальная — 1.86.
Следите за динамикой Columbus Circle Capital Corp. I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BRR сегодня?
Columbus Circle Capital Corp. I (BRR) сегодня оценивается на уровне 1.70. Инструмент торгуется в пределах 1.68 - 1.86, вчерашнее закрытие составило 1.77, а торговый объем достиг 1129. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BRR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Columbus Circle Capital Corp. I?
Columbus Circle Capital Corp. I в настоящее время оценивается в 1.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -83.22% и USD. Отслеживайте движения BRR на графике в реальном времени.
Как купить акции BRR?
Вы можете купить акции Columbus Circle Capital Corp. I (BRR) по текущей цене 1.70. Ордера обычно размещаются около 1.70 или 2.00, тогда как 1129 и -7.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BRR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BRR?
Инвестирование в Columbus Circle Capital Corp. I предполагает учет годового диапазона 1.31 - 10.51 и текущей цены 1.70. Многие сравнивают 0.00% и -36.57% перед размещением ордеров на 1.70 или 2.00. Изучайте ежедневные изменения цены BRR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Columbus Circle Capital Corp. I?
Самая высокая цена Columbus Circle Capital Corp. I (BRR) за последний год составила 10.51. Акции заметно колебались в пределах 1.31 - 10.51, сравнение с 1.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Columbus Circle Capital Corp. I на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Columbus Circle Capital Corp. I?
Самая низкая цена Columbus Circle Capital Corp. I (BRR) за год составила 1.31. Сравнение с текущими 1.70 и 1.31 - 10.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BRR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BRR?
В прошлом Columbus Circle Capital Corp. I проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.77 и -83.22% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.77
- Open
- 1.83
- Bid
- 1.70
- Ask
- 2.00
- Low
- 1.68
- High
- 1.86
- Объем
- 1.129 K
- Дневное изменение
- -3.95%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -36.57%
- Годовое изменение
- -83.22%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%