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BRR: Columbus Circle Capital Corp. I

1.70 USD 0.07 (3.95%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BRR за сегодня изменился на -3.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.68, а максимальная — 1.86.

Следите за динамикой Columbus Circle Capital Corp. I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BRR сегодня?

Columbus Circle Capital Corp. I (BRR) сегодня оценивается на уровне 1.70. Инструмент торгуется в пределах 1.68 - 1.86, вчерашнее закрытие составило 1.77, а торговый объем достиг 1129. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BRR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Columbus Circle Capital Corp. I?

Columbus Circle Capital Corp. I в настоящее время оценивается в 1.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -83.22% и USD. Отслеживайте движения BRR на графике в реальном времени.

Как купить акции BRR?

Вы можете купить акции Columbus Circle Capital Corp. I (BRR) по текущей цене 1.70. Ордера обычно размещаются около 1.70 или 2.00, тогда как 1129 и -7.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BRR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BRR?

Инвестирование в Columbus Circle Capital Corp. I предполагает учет годового диапазона 1.31 - 10.51 и текущей цены 1.70. Многие сравнивают 0.00% и -36.57% перед размещением ордеров на 1.70 или 2.00. Изучайте ежедневные изменения цены BRR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Columbus Circle Capital Corp. I?

Самая высокая цена Columbus Circle Capital Corp. I (BRR) за последний год составила 10.51. Акции заметно колебались в пределах 1.31 - 10.51, сравнение с 1.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Columbus Circle Capital Corp. I на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Columbus Circle Capital Corp. I?

Самая низкая цена Columbus Circle Capital Corp. I (BRR) за год составила 1.31. Сравнение с текущими 1.70 и 1.31 - 10.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BRR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BRR?

В прошлом Columbus Circle Capital Corp. I проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.77 и -83.22% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.68 1.86
Годовой диапазон
1.31 10.51
Предыдущее закрытие
1.77
Open
1.83
Bid
1.70
Ask
2.00
Low
1.68
High
1.86
Объем
1.129 K
Дневное изменение
-3.95%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
-36.57%
Годовое изменение
-83.22%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%