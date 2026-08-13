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BRR: Columbus Circle Capital Corp. I

1.77 USD 0.07 (4.12%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BRR汇率已更改4.12%。当日，交易品种以低点1.71和高点1.81进行交易。

关注Columbus Circle Capital Corp. I动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

BRR股票今天的价格是多少？

Columbus Circle Capital Corp. I股票今天的定价为1.77。它在1.71 - 1.81范围内交易，昨天的收盘价为1.70，交易量达到516。BRR的实时价格图表显示了这些更新。

Columbus Circle Capital Corp. I股票是否支付股息？

Columbus Circle Capital Corp. I目前的价值为1.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-82.53%和USD。实时查看图表以跟踪BRR走势。

如何购买BRR股票？

您可以以1.77的当前价格购买Columbus Circle Capital Corp. I股票。订单通常设置在1.77或2.07附近，而516和1.72%显示市场活动。立即关注BRR的实时图表更新。

如何投资BRR股票？

投资Columbus Circle Capital Corp. I需要考虑年度范围1.31 - 10.51和当前价格1.77。许多人在以1.77或2.07下订单之前，会比较4.12%和。实时查看BRR价格图表，了解每日变化。

Columbus Circle Capital Corp. I股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Columbus Circle Capital Corp. I的最高价格是10.51。在1.31 - 10.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Columbus Circle Capital Corp. I的绩效。

Columbus Circle Capital Corp. I股票的最低价格是多少？

Columbus Circle Capital Corp. I（BRR）的最低价格为1.31。将其与当前的1.77和1.31 - 10.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BRR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BRR股票是什么时候拆分的？

Columbus Circle Capital Corp. I历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.70和-82.53%中可见。

日范围
1.71 1.81
年范围
1.31 10.51
前一天收盘价
1.70
开盘价
1.74
卖价
1.77
买价
2.07
最低价
1.71
最高价
1.81
交易量
516
日变化
4.12%
月变化
4.12%
6个月变化
-33.96%
年变化
-82.53%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%