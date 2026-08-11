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BRHY: iShares High Yield Active ETF

50.86 USD 0.06 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BRHY за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.84, а максимальная — 50.92.

Следите за динамикой iShares High Yield Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BRHY сегодня?

iShares High Yield Active ETF (BRHY) сегодня оценивается на уровне 50.86. Инструмент торгуется в пределах 50.84 - 50.92, вчерашнее закрытие составило 50.92, а торговый объем достиг 49. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BRHY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares High Yield Active ETF?

iShares High Yield Active ETF в настоящее время оценивается в 50.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.34% и USD. Отслеживайте движения BRHY на графике в реальном времени.

Как купить акции BRHY?

Вы можете купить акции iShares High Yield Active ETF (BRHY) по текущей цене 50.86. Ордера обычно размещаются около 50.86 или 51.16, тогда как 49 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BRHY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BRHY?

Инвестирование в iShares High Yield Active ETF предполагает учет годового диапазона 49.88 - 51.72 и текущей цены 50.86. Многие сравнивают 0.28% и -0.37% перед размещением ордеров на 50.86 или 51.16. Изучайте ежедневные изменения цены BRHY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares High Yield Active ETF?

Самая высокая цена iShares High Yield Active ETF (BRHY) за последний год составила 51.72. Акции заметно колебались в пределах 49.88 - 51.72, сравнение с 50.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares High Yield Active ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares High Yield Active ETF?

Самая низкая цена iShares High Yield Active ETF (BRHY) за год составила 49.88. Сравнение с текущими 50.86 и 49.88 - 51.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BRHY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BRHY?

В прошлом iShares High Yield Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.92 и -1.34% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.84 50.92
Годовой диапазон
49.88 51.72
Предыдущее закрытие
50.92
Open
50.88
Bid
50.86
Ask
51.16
Low
50.84
High
50.92
Объем
49
Дневное изменение
-0.12%
Месячное изменение
0.28%
6-месячное изменение
-0.37%
Годовое изменение
-1.34%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%