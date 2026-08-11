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BRHY: iShares High Yield Active ETF
Курс BRHY за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.84, а максимальная — 50.92.
Следите за динамикой iShares High Yield Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BRHY сегодня?
iShares High Yield Active ETF (BRHY) сегодня оценивается на уровне 50.86. Инструмент торгуется в пределах 50.84 - 50.92, вчерашнее закрытие составило 50.92, а торговый объем достиг 49. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BRHY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares High Yield Active ETF?
iShares High Yield Active ETF в настоящее время оценивается в 50.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.34% и USD. Отслеживайте движения BRHY на графике в реальном времени.
Как купить акции BRHY?
Вы можете купить акции iShares High Yield Active ETF (BRHY) по текущей цене 50.86. Ордера обычно размещаются около 50.86 или 51.16, тогда как 49 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BRHY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BRHY?
Инвестирование в iShares High Yield Active ETF предполагает учет годового диапазона 49.88 - 51.72 и текущей цены 50.86. Многие сравнивают 0.28% и -0.37% перед размещением ордеров на 50.86 или 51.16. Изучайте ежедневные изменения цены BRHY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares High Yield Active ETF?
Самая высокая цена iShares High Yield Active ETF (BRHY) за последний год составила 51.72. Акции заметно колебались в пределах 49.88 - 51.72, сравнение с 50.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares High Yield Active ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares High Yield Active ETF?
Самая низкая цена iShares High Yield Active ETF (BRHY) за год составила 49.88. Сравнение с текущими 50.86 и 49.88 - 51.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BRHY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BRHY?
В прошлом iShares High Yield Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.92 и -1.34% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.92
- Open
- 50.88
- Bid
- 50.86
- Ask
- 51.16
- Low
- 50.84
- High
- 50.92
- Объем
- 49
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- 0.28%
- 6-месячное изменение
- -0.37%
- Годовое изменение
- -1.34%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%