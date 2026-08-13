BRHY股票今天的价格是多少？ iShares High Yield Active ETF股票今天的定价为50.89。它在50.85 - 50.89范围内交易，昨天的收盘价为50.86，交易量达到15。BRHY的实时价格图表显示了这些更新。

iShares High Yield Active ETF股票是否支付股息？ iShares High Yield Active ETF目前的价值为50.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.28%和USD。实时查看图表以跟踪BRHY走势。

如何购买BRHY股票？ 您可以以50.89的当前价格购买iShares High Yield Active ETF股票。订单通常设置在50.89或51.19附近，而15和0.08%显示市场活动。立即关注BRHY的实时图表更新。

如何投资BRHY股票？ 投资iShares High Yield Active ETF需要考虑年度范围49.88 - 51.72和当前价格50.89。许多人在以50.89或51.19下订单之前，会比较0.34%和。实时查看BRHY价格图表，了解每日变化。

iShares High Yield Active ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares High Yield Active ETF的最高价格是51.72。在49.88 - 51.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares High Yield Active ETF的绩效。

iShares High Yield Active ETF股票的最低价格是多少？ iShares High Yield Active ETF（BRHY）的最低价格为49.88。将其与当前的50.89和49.88 - 51.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BRHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。