BRHY: iShares High Yield Active ETF
今日BRHY汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点50.85和高点50.89进行交易。
关注iShares High Yield Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BRHY股票今天的价格是多少？
iShares High Yield Active ETF股票今天的定价为50.89。它在50.85 - 50.89范围内交易，昨天的收盘价为50.86，交易量达到15。BRHY的实时价格图表显示了这些更新。
iShares High Yield Active ETF股票是否支付股息？
iShares High Yield Active ETF目前的价值为50.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.28%和USD。实时查看图表以跟踪BRHY走势。
如何购买BRHY股票？
您可以以50.89的当前价格购买iShares High Yield Active ETF股票。订单通常设置在50.89或51.19附近，而15和0.08%显示市场活动。立即关注BRHY的实时图表更新。
如何投资BRHY股票？
投资iShares High Yield Active ETF需要考虑年度范围49.88 - 51.72和当前价格50.89。许多人在以50.89或51.19下订单之前，会比较0.34%和。实时查看BRHY价格图表，了解每日变化。
iShares High Yield Active ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares High Yield Active ETF的最高价格是51.72。在49.88 - 51.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares High Yield Active ETF的绩效。
iShares High Yield Active ETF股票的最低价格是多少？
iShares High Yield Active ETF（BRHY）的最低价格为49.88。将其与当前的50.89和49.88 - 51.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BRHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BRHY股票是什么时候拆分的？
iShares High Yield Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.86和-1.28%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.86
- 开盘价
- 50.85
- 卖价
- 50.89
- 买价
- 51.19
- 最低价
- 50.85
- 最高价
- 50.89
- 交易量
- 15
- 日变化
- 0.06%
- 月变化
- 0.34%
- 6个月变化
- -0.31%
- 年变化
- -1.28%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%