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BRAI: Braiin Ltd
Курс BRAI за сегодня изменился на -1.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.50, а максимальная — 5.78.
Следите за динамикой Braiin Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BRAI сегодня?
Braiin Ltd (BRAI) сегодня оценивается на уровне 5.59. Инструмент торгуется в пределах 5.50 - 5.78, вчерашнее закрытие составило 5.67, а торговый объем достиг 84. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BRAI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Braiin Ltd?
Braiin Ltd в настоящее время оценивается в 5.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -85.62% и USD. Отслеживайте движения BRAI на графике в реальном времени.
Как купить акции BRAI?
Вы можете купить акции Braiin Ltd (BRAI) по текущей цене 5.59. Ордера обычно размещаются около 5.59 или 5.89, тогда как 84 и -1.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BRAI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BRAI?
Инвестирование в Braiin Ltd предполагает учет годового диапазона 5.15 - 98.99 и текущей цены 5.59. Многие сравнивают 1.82% и -59.52% перед размещением ордеров на 5.59 или 5.89. Изучайте ежедневные изменения цены BRAI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Braiin Ltd?
Самая высокая цена Braiin Ltd (BRAI) за последний год составила 98.99. Акции заметно колебались в пределах 5.15 - 98.99, сравнение с 5.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Braiin Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Braiin Ltd?
Самая низкая цена Braiin Ltd (BRAI) за год составила 5.15. Сравнение с текущими 5.59 и 5.15 - 98.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BRAI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BRAI?
В прошлом Braiin Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.67 и -85.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 5.67
- Open
- 5.66
- Bid
- 5.59
- Ask
- 5.89
- Low
- 5.50
- High
- 5.78
- Объем
- 84
- Дневное изменение
- -1.41%
- Месячное изменение
- 1.82%
- 6-месячное изменение
- -59.52%
- Годовое изменение
- -85.62%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%