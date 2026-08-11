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BRAI: Braiin Ltd

5.59 USD 0.08 (1.41%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BRAI за сегодня изменился на -1.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.50, а максимальная — 5.78.

Следите за динамикой Braiin Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BRAI сегодня?

Braiin Ltd (BRAI) сегодня оценивается на уровне 5.59. Инструмент торгуется в пределах 5.50 - 5.78, вчерашнее закрытие составило 5.67, а торговый объем достиг 84. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BRAI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Braiin Ltd?

Braiin Ltd в настоящее время оценивается в 5.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -85.62% и USD. Отслеживайте движения BRAI на графике в реальном времени.

Как купить акции BRAI?

Вы можете купить акции Braiin Ltd (BRAI) по текущей цене 5.59. Ордера обычно размещаются около 5.59 или 5.89, тогда как 84 и -1.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BRAI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BRAI?

Инвестирование в Braiin Ltd предполагает учет годового диапазона 5.15 - 98.99 и текущей цены 5.59. Многие сравнивают 1.82% и -59.52% перед размещением ордеров на 5.59 или 5.89. Изучайте ежедневные изменения цены BRAI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Braiin Ltd?

Самая высокая цена Braiin Ltd (BRAI) за последний год составила 98.99. Акции заметно колебались в пределах 5.15 - 98.99, сравнение с 5.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Braiin Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Braiin Ltd?

Самая низкая цена Braiin Ltd (BRAI) за год составила 5.15. Сравнение с текущими 5.59 и 5.15 - 98.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BRAI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BRAI?

В прошлом Braiin Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.67 и -85.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.50 5.78
Годовой диапазон
5.15 98.99
Предыдущее закрытие
5.67
Open
5.66
Bid
5.59
Ask
5.89
Low
5.50
High
5.78
Объем
84
Дневное изменение
-1.41%
Месячное изменение
1.82%
6-месячное изменение
-59.52%
Годовое изменение
-85.62%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%