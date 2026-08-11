КотировкиРазделы
Валюты / BLTD
Назад в Рынок акций США

BLTD: Bluemonte Long Term Bond ETF

24.38 USD 0.14 (0.57%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BLTD за сегодня изменился на -0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.38, а максимальная — 24.42.

Следите за динамикой Bluemonte Long Term Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BLTD сегодня?

Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) сегодня оценивается на уровне 24.38. Инструмент торгуется в пределах 24.38 - 24.42, вчерашнее закрытие составило 24.52, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BLTD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bluemonte Long Term Bond ETF?

Bluemonte Long Term Bond ETF в настоящее время оценивается в 24.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.95% и USD. Отслеживайте движения BLTD на графике в реальном времени.

Как купить акции BLTD?

Вы можете купить акции Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) по текущей цене 24.38. Ордера обычно размещаются около 24.38 или 24.68, тогда как 13 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BLTD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BLTD?

Инвестирование в Bluemonte Long Term Bond ETF предполагает учет годового диапазона 24.25 - 26.43 и текущей цены 24.38. Многие сравнивают -0.16% и -5.79% перед размещением ордеров на 24.38 или 24.68. Изучайте ежедневные изменения цены BLTD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Bluemonte Long Term Bond ETF?

Самая высокая цена Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) за последний год составила 26.43. Акции заметно колебались в пределах 24.25 - 26.43, сравнение с 24.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bluemonte Long Term Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Bluemonte Long Term Bond ETF?

Самая низкая цена Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) за год составила 24.25. Сравнение с текущими 24.38 и 24.25 - 26.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BLTD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BLTD?

В прошлом Bluemonte Long Term Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.52 и -2.95% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.38 24.42
Годовой диапазон
24.25 26.43
Предыдущее закрытие
24.52
Open
24.39
Bid
24.38
Ask
24.68
Low
24.38
High
24.42
Объем
13
Дневное изменение
-0.57%
Месячное изменение
-0.16%
6-месячное изменение
-5.79%
Годовое изменение
-2.95%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%