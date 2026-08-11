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BLTD: Bluemonte Long Term Bond ETF
Курс BLTD за сегодня изменился на -0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.38, а максимальная — 24.42.
Следите за динамикой Bluemonte Long Term Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BLTD сегодня?
Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) сегодня оценивается на уровне 24.38. Инструмент торгуется в пределах 24.38 - 24.42, вчерашнее закрытие составило 24.52, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BLTD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bluemonte Long Term Bond ETF?
Bluemonte Long Term Bond ETF в настоящее время оценивается в 24.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.95% и USD. Отслеживайте движения BLTD на графике в реальном времени.
Как купить акции BLTD?
Вы можете купить акции Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) по текущей цене 24.38. Ордера обычно размещаются около 24.38 или 24.68, тогда как 13 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BLTD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BLTD?
Инвестирование в Bluemonte Long Term Bond ETF предполагает учет годового диапазона 24.25 - 26.43 и текущей цены 24.38. Многие сравнивают -0.16% и -5.79% перед размещением ордеров на 24.38 или 24.68. Изучайте ежедневные изменения цены BLTD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bluemonte Long Term Bond ETF?
Самая высокая цена Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) за последний год составила 26.43. Акции заметно колебались в пределах 24.25 - 26.43, сравнение с 24.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bluemonte Long Term Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bluemonte Long Term Bond ETF?
Самая низкая цена Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) за год составила 24.25. Сравнение с текущими 24.38 и 24.25 - 26.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BLTD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BLTD?
В прошлом Bluemonte Long Term Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.52 и -2.95% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.52
- Open
- 24.39
- Bid
- 24.38
- Ask
- 24.68
- Low
- 24.38
- High
- 24.42
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- -0.57%
- Месячное изменение
- -0.16%
- 6-месячное изменение
- -5.79%
- Годовое изменение
- -2.95%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%