BLTD: Bluemonte Long Term Bond ETF
今日BLTD汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点24.37和高点24.42进行交易。
关注Bluemonte Long Term Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BLTD股票今天的价格是多少？
Bluemonte Long Term Bond ETF股票今天的定价为24.38。它在24.37 - 24.42范围内交易，昨天的收盘价为24.38，交易量达到25。BLTD的实时价格图表显示了这些更新。
Bluemonte Long Term Bond ETF股票是否支付股息？
Bluemonte Long Term Bond ETF目前的价值为24.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.95%和USD。实时查看图表以跟踪BLTD走势。
如何购买BLTD股票？
您可以以24.38的当前价格购买Bluemonte Long Term Bond ETF股票。订单通常设置在24.38或24.68附近，而25和-0.08%显示市场活动。立即关注BLTD的实时图表更新。
如何投资BLTD股票？
投资Bluemonte Long Term Bond ETF需要考虑年度范围24.25 - 26.43和当前价格24.38。许多人在以24.38或24.68下订单之前，会比较-0.16%和。实时查看BLTD价格图表，了解每日变化。
Bluemonte Long Term Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Bluemonte Long Term Bond ETF的最高价格是26.43。在24.25 - 26.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bluemonte Long Term Bond ETF的绩效。
Bluemonte Long Term Bond ETF股票的最低价格是多少？
Bluemonte Long Term Bond ETF（BLTD）的最低价格为24.25。将其与当前的24.38和24.25 - 26.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BLTD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BLTD股票是什么时候拆分的？
Bluemonte Long Term Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.38和-2.95%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.38
- 开盘价
- 24.40
- 卖价
- 24.38
- 买价
- 24.68
- 最低价
- 24.37
- 最高价
- 24.42
- 交易量
- 25
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -0.16%
- 6个月变化
- -5.79%
- 年变化
- -2.95%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%