报价部分
货币 / BLTD
回到股票

BLTD: Bluemonte Long Term Bond ETF

24.38 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BLTD汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点24.37和高点24.42进行交易。

关注Bluemonte Long Term Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BLTD股票今天的价格是多少？

Bluemonte Long Term Bond ETF股票今天的定价为24.38。它在24.37 - 24.42范围内交易，昨天的收盘价为24.38，交易量达到25。BLTD的实时价格图表显示了这些更新。

Bluemonte Long Term Bond ETF股票是否支付股息？

Bluemonte Long Term Bond ETF目前的价值为24.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.95%和USD。实时查看图表以跟踪BLTD走势。

如何购买BLTD股票？

您可以以24.38的当前价格购买Bluemonte Long Term Bond ETF股票。订单通常设置在24.38或24.68附近，而25和-0.08%显示市场活动。立即关注BLTD的实时图表更新。

如何投资BLTD股票？

投资Bluemonte Long Term Bond ETF需要考虑年度范围24.25 - 26.43和当前价格24.38。许多人在以24.38或24.68下订单之前，会比较-0.16%和。实时查看BLTD价格图表，了解每日变化。

Bluemonte Long Term Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bluemonte Long Term Bond ETF的最高价格是26.43。在24.25 - 26.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bluemonte Long Term Bond ETF的绩效。

Bluemonte Long Term Bond ETF股票的最低价格是多少？

Bluemonte Long Term Bond ETF（BLTD）的最低价格为24.25。将其与当前的24.38和24.25 - 26.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BLTD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BLTD股票是什么时候拆分的？

Bluemonte Long Term Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.38和-2.95%中可见。

日范围
24.37 24.42
年范围
24.25 26.43
前一天收盘价
24.38
开盘价
24.40
卖价
24.38
买价
24.68
最低价
24.37
最高价
24.42
交易量
25
日变化
0.00%
月变化
-0.16%
6个月变化
-5.79%
年变化
-2.95%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%